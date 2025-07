PPK pod kontrolą. Sprawdź, ile pieniędzy już zgromadziłeś

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania, który umożliwia pracownikom gromadzenie dodatkowych środków na przyszłość, zwłaszcza z myślą o emeryturze. Każdy uczestnik programu posiada indywidualne konto PPK, na które co miesiąc wpływają pieniądze z trzech różnych źródeł. Środkami zarządzają instytucje finansowe, które inwestują je w fundusze dopasowane do wieku uczestnika.

Zasady PPK

Do PPK automatycznie zapisywane są osoby zatrudnione na umowie o pracę, chyba że wcześniej złożą rezygnację z uczestnictwa. Zasady programu przewidują comiesięczne wpłaty: pracownik przekazuje 2 proc. wynagrodzenia (z możliwością zwiększenia do 4 proc.), pracodawca dodaje co najmniej 1,5 proc., a państwo zapewnia 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł rocznie w ramach zachęty.

Aby sprawdzić stan konta PPK, należy zalogować się do serwisu Moje PPK. Można to zrobić przy użyciu Profilu Zaufanego, e-dowodu, mojeID lub aplikacji mObywatel. Alternatywnie dostęp możliwy jest poprzez login i hasło po uprzedniej rejestracji. Po zalogowaniu uczestnik uzyskuje wgląd w aktualną wartość zgromadzonych środków, historię wpłat z podziałem na źródła, listę rachunków oraz informacje o funduszach, w których ulokowano pieniądze.

Wypłata środków z PPK

Wypłata zgromadzonych środków jest możliwa w dowolnym momencie, jednak warunki zależą od wieku uczestnika. Przed ukończeniem 60 lat wypłata wiąże się z utratą dopłat od państwa oraz przekazaniem 30 proc. wpłat pracodawcy do ZUS. Dodatkowo konieczne jest uiszczenie 19-procentowego podatku od zysku.

Po ukończeniu 60 lat możliwa jest wypłata 25 proc. środków jednorazowo, a reszty w co najmniej 120 miesięcznych ratach – bez obowiązku zapłaty podatku. Środki można również wypłacić wcześniej bez konsekwencji w przypadku ciężkiej choroby lub na wkład własny do zakupu mieszkania (dla osób poniżej 45. roku życia).

