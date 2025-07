800 plus dla wszystkich zagrożone? Rzecznik rządu komentuje

Podczas niedzielnych obchodów 130-lecia ruchu ludowego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o ograniczeniu programu 800 plus jedynie dla pracujących.

– Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik rządu o ograniczeniu 800 plus

Do słów wicepremiera odniósł się dziś w Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka. – Nie ma planów zmian, na tym etapie, w 800 plus – powiedział w programie „Graffiti" Szłapka.

Rzecznik rządu podkreślił, że możliwe jest – zapowiadane w kampanii prezydenckiej – ograniczenie wypłat 800 plus dla cudzoziemców, co w praktyce miałoby oznaczać, że świadczenie będą pobierali jedynie ci, którzy pracują.

Szłapka zwrócił uwagę, że kwestia wypłat 800 plus jedynie dla pracujących Polaków była podnoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe już wcześniej. Jeśli ugrupowanie złoży w tym zakresie propozycję, to – jak podkreślił rzecznik rządu – ewentualnie jako projekt poselski.

– Rząd nie ma w planach 800 plus i ograniczenia go tylko do osób pracujących – podsumował Szłapka.

Według rzecznika rządu ograniczenia w programie 800 plus mogłyby skutkować tym, że „wcale nie będzie taniej, a program będzie dużo bardziej skomplikowany".

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Na początku 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Przez pierwsze trzy lata przysługiwało ono jedynie na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego stosowano kryterium dochodowe), w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Kryterium pracy nie obowiązywało.

