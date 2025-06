ZUS wydał komunikat ws. 800 plus. „Zegar tyka"

– Zegar tyka, pamiętajcie! Jeżeli złożycie wniosek o 800+ na nowy okres 2025/2026 do końca czerwca, wypłacimy świadczenie za wszystkie miesiące – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

800 plus. Dziś upływa kluczowy termin

W tym miesiącu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Wnioski w ramach nowej edycji programu można składać od lutego, złożenie dokumentów do końca kwietnia gwarantowało wypłaty świadczenia bez żadnej przerwy. Wypłaty 800 plus na podstawienia wniosków złożonych w czerwcu nastąpią do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Osoby, których wnioski wpłyną po tym miesiącu, wyrównania za poprzednie miesiące nie dostaną. Nie dotyczy to oczywiście rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku mają oni bowiem trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to w terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory wpłynęło ponad 4,3 mln wniosków ws. 800 plus na nowy okres świadczeniowy, co oznacza, że zdecydowana większość rodziców nie zwleka ze złożeniem dokumentów. W zeszłym roku złożono 5 mln 193 tys. wniosków, dotyczących niemal 8 mln dzieci.

Przypomnijmy, że wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

W kwietniu 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

