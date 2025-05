Od 1 czerwca zmiany w 800 plus. Wiemy, kto straci pieniądze

1 czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 800 plus. W tym dniu nastąpią również zmiany w programie – obowiązywać będzie nowe kryterium przyznawania pieniędzy na dziecko. Otrzymywanie 800 zł będzie uzależnione od tego, czy dziecko realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego czy obowiązek szkolny w ramach polskiego systemu edukcji.

Warto również przypomnieć, że w związku z nowym okresem świadczeniowym, 31 maja zakończy się możliwość korzystania ze świadczeń na podstawie wniosków z ubiegłego roku. Ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek o 800 plus tak, aby zachować ciągłość świadczenia, był 30 kwietnia. Osoby, które tego nie zrobiły, a złożą dokumenty w okresie 1 maja-30 czerwca, otrzymają środki z wyrównaniem od czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

– Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku – przypomina ZUS.

Od kilku lat wnioski ws. 800 plus można składać jedynie drogą elektroniczną, np. za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czy za pośrednictwem portalu Emp@tia.

800 plus do zmiany?

1 czerwca to w tym roku również termin II tury wyborów prezydenckich. W niedawnym sondażu Opinia24 dla Radia Zet, zapytano Polaków, czy w ich ocenie nowy prezydent powinien podpisać ustawę zakładającą przyznawanie 800 plus jedynie pracującym rodzicom. Okazuje się, że blisko dwie trzecie badanych (63 proc.) popiera takie rozwiązanie, a tylko co czwarty (25 proc.) uważa, że nowy prezydent nie powinien zgodzić się na taką opcję. 12 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

