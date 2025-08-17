Czy afera KPO zatruje rząd, zbiorowa odpowiedzialność biznesu i medyczny okrągły stół. Nowy „Wprost”

„KPO zatruje rząd”. Wydatki z KPO rujnują wizerunek rządu Donalda Tuska. To, co miało być siłą jego gabinetu, okazało się kamieniem u szyi – analizuje Eliza Olczyk.

„Zbiorowa odpowiedzialność biznesu”. Przedsiębiorcy z branży HoReCa nie mówią o aferze, tylko „pseudoaferze”. Jedni otrzymali część środków, inni ze swoich projektów się wycofali, ale na mapie dotacji w ramach KPO i tak ich umieszczono. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Medyczny okrągły stół”. – Język dominacji wciąż jest obecny w ochronie zdrowia, ale raczej wśród decydentów i urzędników – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Karolina Hołysz z Fundacji Medycy Medykom.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Platforma utonęła w zachłanności”. –To, że ktoś w głupi sposób rozdawał pieniądze, nie oznacza, że ktoś, kto z nich skorzystał, postąpił nielegalnie – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Tadeusz Cymański.

„Skuteczność zamiast retoryki”. Andrzej Olechowski w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską recenzuje działania Donalda Tuska: „Premier ma duży problem, bo nie zapisał się w historii jako sprawny menedżer”.

„Kontaktowa prezydentura”. Gen. Andrzej Pawlikowski, były szef BOR, komentuje dla Magdaleny Frindt niestandardowe działania Karola Nawrockiego: – Jestem przeciwnikiem działania spontanicznego.

„Polder pod znakiem zapytania”. Największy w Polsce polder przeciwpowodziowy miał powstać w ciągu 10 lat. Po ostrych protestach mieszkańców i lokalnych władz sytuacja może się zmienić – pisze Piotr Barejka.

„Demokracja umrze w otoczeniu lajków”. – Czasy mężów stanu skończyły się wraz z powstaniem algorytmów w mediach społecznościowych – mówi Wojciech Kardyś w wywiadzie Anny Mokrzanowskiej.

„Terapia z nosem w książce”. Dlaczego tak ważne jest, by w cyfrowym świecie zostawić miejsce na analogowe spotkania? Katarzyna Nawrocka, ekspertka bajkoterapii, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o pożytkach z czytania książek.

„OKI bez rewelacji”. Nowy projekt rządu – Osobiste Konta Inwestycyjne – może być zmianą z rodzaju tych, które wiele zmieniają, aby na końcu nic nie zmienić – ostrzega Michał Bieniak.

„Pacjentowi nie zabiera się terapii”. Mateusz Oczkowski, „prawa ręka” dwóch ostatnich wiceministrów decydujących o refundacji nowych leków opowiada Katarzynie Pinkosz o najdroższych terapiach i sposobach ich finansowania.

„Łuszczyca bez tabu”. O życiu z chorobą autoimmunologiczną i oswajaniu jej – prywatnie i społecznie – mówią Paulinie Sosze-Jakubowskiej bohaterowie kampanii „Daj się odkryć.

„Lecę sobie nisko i sprawdzam”. – Dzisiaj mam 58 lat i poczucie, że powoli staję na nogi. Ale czy stanę do końca? Nie wiem, czy tego chcę – przyznaje Bartłomiej Topa, aktor, w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

