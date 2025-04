Długi weekend a zakupy. Które sklepy będą otwarte podczas majówki?

Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku – majówka 2025, która potrwa od czwartku, 1 maja, do niedzieli, 4 maja. To idealny czas na odpoczynek, rodzinne spotkania i grillowanie. Warto jednak wcześniej zaplanować zakupy – nie każdego dnia zrobimy je bez przeszkód. Które sklepy i galerie handlowe będą otwarte, a które zamknięte w czasie długiego majowego weekendu? Oto kalendarz zakupowy na majówkę 2025

Zakupy 1 maja – gdzie zrobimy zakupy?

Pierwszy dzień majówkowego długiego weekendu to ustawowo dzień wolny od zawodowych trudów i znojów zawodowych, jak przystało na prawdziwe święto ludzi pracy. W czwartek, 1 maja 2025 r., obowiązują ograniczenia handlu. Tego dnia zamknięte będą supermarkety, galerie handlowe oraz większość placówek handlowych. Wyjątkiem są miejsca, które nie podlegają zakazowi – otwarte będą m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie oraz punkty gastronomiczne, takie jak kawiarnie i lodziarnie.

Zakupy 2 maja – czy sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Choć dla wielu osób piątek, 2 maja 2025 r., będzie częścią długiego weekendu, to zgodnie z kalendarzem nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. To dzień roboczy, co oznacza, że wszystkie sklepy, markety i galerie handlowe będą funkcjonować w standardowych godzinach. Nie ma więc ryzyka, że nie będziemy mogli zrobić zakupów.

Zakupy 3 maja – gdzie zrobimy zakupy?

Sobota, 3 maja 2025 r., to Święto Konstytucji – dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym obowiązują ograniczenia handlowe, podobnie jak w inne święta państwowe. Tego dnia zamknięte będą duże sklepy, supermarkety i galerie handlowe. Zakupy zrobimy jedynie w wybranych punktach, takich jak małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli, stacje paliw, apteki czy lokale gastronomiczne – np. piekarnie, cukiernie i kawiarnie.

Zakupy 4 maja – czy będzie to niedziela handlowa?

Długi majowy weekend zakończy się niedzielą niehandlową. 4 maja 2025 r. większość sklepów, supermarketów i galerii handlowych będzie zamknięta zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczającymi handel w wybrane niedziele. Oznacza to, że tego dnia nie zrobimy większych zakupów.

Majówka 2025 – harmonogram otwarcia sklepów i galerii handlowych

Harmonogram otwarcia sklepów i galerii handlowych w długi majówkowy weekend wygląda następująco:

czwartek, 1 maja – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ograniczenia w handlu,

piątek, 2 maja – sklepy i galerie handlowe otwarte w swoich stałych godzinach,

sobota, 3 maja – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ograniczenia w handlu,

niedziela, 4 maja – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ograniczenia w handlu.

W długi majowy weekend ograniczenia w handlu będą obowiązywać w czwartek, sobotę i niedzielę.

