Zmiany w aplikacji e-Paragony. Ministerstwo Finansów zapowiada nowe funkcje

Aplikacja e-Paragony to darmowa aplikacja mobilna stworzona przez Ministerstwo Finansów, która umożliwia przechowywanie i zarządzanie paragonami w formie elektronicznej. Udostępniono ją Polakom w marcu 2025 roku. To odpowiedź na rzeczywistość: w Polsce drukuje się około 12 mld papierowych paragonów rocznie, które nie podlegają recyklingowi.

Nie wszyscy wiedzą, że e-paragon jest zrównany z tradycyjnym paragonem papierowym. Można go używać do reklamacji, zwrotów i innych celów. E-paragon jest zawsze dostępny w aplikacji, nie wyblaknie, nie zniszczy się, nie podrze i nie zgubi.

Polacy mogą zarówno zbierać w aplikacji paragony elektroniczne, jak i skanować papierowe wersje. Cyfrowe rozwiązanie pozwala także na zgłaszanie nieprawidłowości w paragonach. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, aplikacja jest anonimowa, a dane użytkownika przechowywane są lokalnie na jego urządzeniu lub w chmurze. Z takiej możliwości korzysta już 73 tysiące Polaków.

Śledzenie statystyk i kategoryzowanie wydatków

Aplikacja pozwala na dodawanie i kategoryzowanie wydatków, przypisywanie ich do konkretnych paragonów, a także śledzenie statystyk wydatków. Umożliwi także kontrolę nad upływającymi gwarancjami. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i hasłem, a dane mogą być dodatkowo chronione przez funkcje biometryczne.

– W najbliższych tygodniach zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji e-Paragony – zapowiedział w wywiadzie dla PAP Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Pojawi się możliwość przekazania KID np. członkom rodziny czy możliwość przesłania obrazu paragonu SMS-em lub e-mailem. Te funkcjonalności umożliwią gromadzenie e-paragonów w jednym miejscu dla całej rodziny oraz ułatwią zwrot towaru.

Jak w praktyce działa aplikacja e-Paragony?

Podczas zakupów użytkownik aplikacji podaje swój numer KID przy kasie. Może go wyświetlić na telefonie lub pokazać wydrukowany na kartce w postaci kodu kreskowego, który kasjer zeskanuje. Kiedy kasjer odczyta KID, paragon zostanie przekazany przez kasę do HUBa Paragonowego. e-Paragon czeka w HUBie, dopóki użytkownik go nie pobierze. W momencie, kiedy aktywuje funkcję pobrania paragonu z poziomu aplikacji, paragon trafi z HUBa na jego urządzenie. Pobranie paragonu może nastąpić od razu przy kasie, ale i później. Użytkownik aplikacji ma na to aż 30 dni.

Aplikacja służy do powiązania anonimowego klienta z e-paragonem dzięki unikalnemu identyfikatorowi. – Sprzedawca, który chce wystawiać e-paragony, musi w zasadzie spełnić jeden warunek. Wystarczy, żeby posiadał kasę z taką funkcją. Listę modeli kas, które są kompatybilne z HUBem Paragonowym publikujemy na stronie podatki.gov.pl. Każdy przedsiębiorca posiadający odpowiednią kasę fiskalną może wystawiać e-paragony. Nie ma tu znaczenia, czy jest to mały lokalny sklep czy duża sieć handlowa – tłumaczył Marcin Łoboda.

Obecnie 14 modeli kas potrafi wystawić e-paragon, a producenci kas przygotowują kolejne 32 modele.

Czytaj też:

Ekologiczna opcja dostawy to w Polsce ściema. Tak nie wspieramy środowiskaCzytaj też:

Znalezione nie kradzione – uwaga na nowe limity wartości dla zgub!