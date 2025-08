Paragon w złym koszu? Ten błąd może kosztować Cię 500 zł

Choć wiedza na temat zasad segregacji odpadów w Polsce jest coraz większa, wiele osób wciąż nie wie, jak prawidłowo postępować z niektórymi rodzajami śmieci. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wyrzucanie paragonów fiskalnych do niewłaściwego pojemnika. Może to skutkować nie tylko szkodą dla środowiska, ale również mandatem w wysokości nawet 500 zł.

System segregacji

W Polsce od 2017 roku funkcjonuje Jednolity System Segregacji Odpadów, który wprowadza pięć kolorów pojemników na śmieci: żółty na plastik i metale, niebieski na papier, zielony na szkło, brązowy na odpady bio oraz czarny lub szary na odpady zmieszane. Celem systemu jest oddzielenie surowców, które nadają się do ponownego przetworzenia, od tych, które nie mogą być poddane recyklingowi.

Paragony wyglądają jak zwykły papier, jednak są drukowane na papierze termicznym zawierającym bisfenol A (BPA) – substancję chemiczną stosowaną w produkcji plastiku. Z tego powodu nie powinno się ich wrzucać do niebieskich pojemników przeznaczonych na papier. Obecność BPA uniemożliwia ponowne wykorzystanie paragonów w procesie recyklingu, zwłaszcza w przypadku produkcji opakowań spożywczych.

Gdzie wyrzucać paragon?

Wszystkie paragony należy wyrzucać wyłącznie do pojemnika na odpady zmieszane. Wrzucenie ich do nieodpowiedniego kosza może zostać uznane za naruszenie przepisów i skutkować karą finansową. Mandat za nieprawidłową segregację paragonów może wynieść nawet 500 zł.

Jak sprawdzić, czy dany paragon to papier termiczny? Wystarczy przejechać po nim paznokciem – jeśli pojawi się ciemny ślad, to znak, że mamy do czynienia z materiałem, który powinien trafić do odpadów zmieszanych.

Nie tylko paragony sprawiają problemy w segregacji. Według badań, aż 20 proc. Polaków przyznaje, że przynajmniej raz wyrzuciło elektrośmieci do zwykłego kosza. To poważny błąd – nie tylko z ekologicznego punktu widzenia. Za niewłaściwą utylizację sprzętu elektronicznego grozi kara do 5000 zł. Takie odpady należy oddawać do PSZOK-ów lub punktów zbiórki w sklepach.

