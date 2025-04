Grillowy koszyk coraz droższy. Sprawdź, ile wydasz na majówkę 2025

Chleb, kiełbasa, musztarda – ten klasyczny zestaw towarzyszy Polakom podczas majówki od lat. Choć skład „grillowego koszyka” się nie zmienia, jego cena wyraźnie rośnie. Jak podaje portal dlahandlu.pl, w porównaniu z 2023 rokiem koszt podstawowych produktów wzrósł średnio o około 18 procent.

Grillowy koszyk 2025 – majówka coraz droższa

Przed tegoroczną majówką sprawdzono ceny sześciu podstawowych artykułów, które najczęściej trafiają do koszyka zakupowego przed grillowaniem. W zestawieniu uwzględniono kilogram chleba, kilogram popularnej kiełbasy, słoik musztardy, butelkę ketchupu, litr napoju owocowego oraz puszkę piwa. W 2023 roku za taki zestaw płaciliśmy średnio 40,91 zł. Obecnie kosztuje on 48,24 zł – to o 7,33 zł więcej niż dwa lata temu.

Grillowy koszyk 2025 – kiełbasa królową drożyzny

Największy wzrost cen dotyczy kiełbasy, która nadal pozostaje podstawowym składnikiem grillowego menu i generuje największy udział w kosztach całego zestawu.

„Grillowanie wciąż pozostaje jednym z najbardziej lubianych sposobów spędzania majówki, ale za podstawowe produkty musimy dziś zapłacić zauważalnie więcej. Najbardziej zdrożała kiełbasa, która stanowi największą część kosztu koszyka – w końcu to ona króluje na polskich grillach” – zauważa serwis.

Jak analizowane są ceny grillowego koszyka?

Jak wyjaśnia portal dlahandlu.pl, „koszyk cenowy” to projekt monitorujący ceny kilkudziesięciu produktów codziennego użytku w największych polskich miastach.

„Średnie ceny produktów badamy w najpopularniejszych sieciach sklepów, takich jak m.in.: Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Polomarket, Stokrotka, Dino, Intermarche, Żabka, Lewiatan oraz w wybranych sklepach internetowych” – informuje serwis.

Dane zbierane są w różnych typach sklepów – od dyskontów i supermarketów po delikatesy, sklepy osiedlowe i wybrane platformy internetowe – w sumie w ponad 20 sieciach handlowych.

