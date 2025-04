Już wkrótce nie kupisz tego w sklepie. To efekt nowelizacji ustawy tytoniowej

Te wyroby wkrótce znikną z polskich sklepów, a wszystko to w wyniku nowych przepisów. 17 kwietnia weszła bowiem w życie nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej, która zakazuje sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie. Producenci i sprzedawcy mają dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że eliminacja tych produktów ma na celu zmniejszenie ryzyka uzależnień i ochronę zdrowia

„Nikt dziś nie ma wątpliwości, że tradycyjne papierosy są szkodliwe dla zdrowia. Dlatego są ściśle regulowane zarówno przez przepisy krajowe, jak i unijne. Ale świat się zmienia, a na miejsce papierosów pojawiają się nowe, równie groźne produkty – takie jak podgrzewane wyroby tytoniowe, e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez), woreczki z syntetyczną nikotyną oraz inne produkty nikotynowe” – informuje resort zdrowia.

Jak podkreśla ministerstwo, te produkty są wyjątkowo atrakcyjne – nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla młodych ludzi. Często sprawiają wrażenie mniej szkodliwych niż tradycyjne papierosy, co daje złudne poczucie bezpieczeństwa.

Nowelizacja ustawy tytoniowej już obowiązuje

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 21 lutego wprowadza unijną dyrektywę, którą państwa członkowskie miały wdrożyć do 23 października 2023 r. Nowe przepisy zakazują wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych z wyraźnym aromatem. Będą one mogły pozostać w sprzedaży przez maksymalnie dziewięć miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do drugiej połowy stycznia przyszłego roku.

Czytaj też:

Koszyk zakupowy drożeje. Za podstawowe produkty zapłacimy więcej

Prace nad nowelizacją ustawy o e-papierosach

Jak przypomina serwis dlahandlu.pl, w Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy tytoniowej, która ma na celu ograniczenie sprzedaży e-papierosów. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada m.in. zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów e-papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, niezależnie od tego, czy zawierają one nikotynę. Projekt ten jest obecnie na etapie notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Czytaj też:

Wojna cenowa dyskontów. Jak agresywna rywalizacja wpływa na portfele Polaków?

Ustawa tytoniowa – nadchodzi prawdziwa rewolucja?

W 2026 roku w Polsce mają zostać wprowadzone rewolucyjne zmiany dotyczące sprzedaży i regulacji wyrobów nikotynowych, co wpłynie zarówno na producentów, jak i na palaczy. Ministerstwo Zdrowia planuje zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów, zarówno tych z nikotyną, jak i bez niej, co sprawi, że produkty te znikną z rynku. Ponadto, planowany jest zakaz sprzedaży smakowych woreczków nikotynowych, z wyjątkiem tych o smaku tytoniu. Zgodnie z nowymi regulacjami, inne wyroby nikotynowe, takie jak tabletki, będą traktowane jak leki i będą mogły być sprzedawane wyłącznie w aptekach, po zatwierdzeniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Przewidywana jest także zwiększona kontrola nad e-papierosami, w tym badanie składu ich płynów, by upewnić się, że nie zawierają one szkodliwych substancji. To zmiany, które z pewnością będą miały duży wpływ na rynek wyrobów nikotynowych w Polsce.

Czytaj też:

Te e-papierosy znikną z rynku. Ministerstwo Zdrowia chce zmian przepisówCzytaj też:

Koniec ukrytych kosztów? Deweloperzy będą musieli ujawniać ceny mieszkań