Koniec ukrytych kosztów? Deweloperzy będą musieli ujawniać ceny mieszkań

Wczoraj Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. O nowych przepisach, które z założenia mają zwiększyć przejrzystość i chronić kupujących przed ukrytymi kosztami mówi w rozmowie z „Wprost” radca prawny Krzysztof Granat, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

Beata Anna Święcicka, „Wprost”: Jaki obowiązek nakłada na deweloperów wczorajsza decyzja Sejmu?

mec. Krzysztof Granat:Nowelizacja nakłada na deweloperów obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej, na której – od momentu rozpoczęcia sprzedaży aż do sprzedaży ostatniej nieruchomości – muszą być zamieszczone informacje dotyczące oferowanych lokali. W szczególności chodzi o cenę za metr kwadratowy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz całej nieruchomości lub jej części. Należy również wskazać cenę pomieszczeń przynależnych, takich jak piwnica, strych czy komórka, a także praw niezbędnych do korzystania z lokalu lub domu – o ile nie są one uwzględnione w cenie głównej. Dodatkowo deweloperzy muszą podać informacje o wszelkich innych świadczeniach pieniężnych, które nabywca jest zobowiązany spełnić na mocy umowy sprzedaży, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wyżej wskazanych cen i świadczeń pieniężnych, w tym wprowadzenia obniżenia ceny lub świadczenia pieniężnego, deweloper będzie zobowiązany do zaktualizowania informacji podanych na stronie internetowej i podania daty zmiany oraz zasad stosowania obniżonych cen i świadczeń pieniężnych, z zachowaniem informacji od rozpoczęcia sprzedaży.

Czytaj też:

Sankcje kredytu darmowego: „Można odzyskać pieniądze sprzed 10 lat”

A kwestia cen mieszkań w odniesieniu do reklam i ogłoszeń?

Nowelizacja nie ogranicza się wyłącznie do nałożenia obowiązku prowadzenia strony internetowej i publikowania na niej informacji dotyczących cen sprzedawanych nieruchomości. Wprowadza również wymóg zamieszczenia w reklamach, ogłoszeniach i innych formach ofert sprzedaży kierowanych do nabywców informacji o stronie internetowej, na której dostępne są wskazane powyżej dane dotyczące ceny oraz innych świadczeń pieniężnych.

Co w praktyce oznaczają te zmiany dla deweloperów?

Deweloperzy, którzy dotychczas nie prowadzili stron internetowych, będą musieli je założyć. Konieczna stanie się również weryfikacja danych już zamieszczonych na istniejących stronach oraz ich dostosowanie do nowych przepisów, w tym obowiązek podania informacji o cenach i innych świadczeniach pieniężnych, które nabywca będzie zobowiązany uiścić. Ponadto deweloperzy będą mieli obowiązek zweryfikować treść ofert sprzedaży, reklam i ogłoszeń oraz uzupełnić je o dane strony internetowej, na której znajdą się szczegóły dotyczące cen i pozostałych kosztów.

Czytaj też:

Mieszkania na każdą kieszeń. Eksperci analizują oferty deweloperski

Jakie kary dla deweloperów przewiduje nowelizacja?

Nowelizacja przewiduje surowe kary za niewdrożenie wymaganych rozwiązań. Niezastosowanie się do powyższych obowiązków będzie traktowane jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, co może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ustawodawca przewidział okres 6 miesięcy na wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji, licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

Dziękuję za rozmowę

BIO: Krzysztof Granat – radca prawny, wpisany na listę OIRP we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych – od nabycia nieruchomości po dopuszczenie obiektu do użytkowania. Posiada bogate doświadczenie w prawie budowlanym, kontraktach inwestycyjnych, zamówieniach publicznych i prawie spółek. Doradza wykonawcom, projektantom i zamawiającym na wszystkich etapach realizacji inwestycji, także w postępowaniach przed KIO i sądami. Wspiera też spółki zagraniczne w rozpoczęciu działalności w Polsce.

Czytaj też:

Rekordowy wzrost ofert najmu. Czynsze lecą w dół w największych miastachCzytaj też:

Przełomowy wyrok TSUE! Banki mogą stracić miliardy przez błąd w umowach