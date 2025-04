Rekordowy wzrost ofert najmu. Czynsze lecą w dół w największych miastach

Początek 2025 roku przyniósł wyraźne ożywienie na rynku najmu – liczba unikalnych ofert mieszkań na wynajem znacząco wzrosła w całej Polsce. Eksperci portalu GetHome.pl przeanalizowali sytuację w siedmiu największych miastach, sprawdzając, jak zmienia się dostępność lokali i poziom czynszów.

– Z uwagi na sezonowość, którą charakteryzuje się rynek najmu, dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem rosnąca oferta mieszkań o tej porze roku. Jednak raczej mało kto się spodziewał, że wzrost będzie aż tak spektakularny – zauważa Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Rynek najmu – boom w Krakowie i Warszawie

Z danych przeglądarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w marcu na warszawskim rynku czekało na najemców około 19,3 tys. mieszkań – aż o 54 proc. więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Jeszcze większy, bo 63-procentowy wzrost, odnotowano w Krakowie, gdzie liczba dostępnych lokali na wynajem wzrosła do 8,3 tys.

Znaczący wzrost podaży mieszkań na wynajem zaobserwowano także we Wrocławiu (6,2 tys. ofert, + 55 proc.), Poznaniu (3,7 tys., + 54 proc.) oraz Katowicach (2,4 tys., + 50 proc.). W Łodzi oferta zwiększyła się o 42 proc. (do 3,4 tys. lokali). Jedynym wyjątkiem był Gdańsk – tu liczba dostępnych mieszkań wzrosła zaledwie o 6 proc., a w marcu nawet spadła względem lutego.

Spadają czynsze najmu

Eksperci przypominają, że początek 2024 roku przyniósł wyraźne spadki średnich stawek czynszów w największych miastach. Czy ten trend się utrzymał? Z analizy portalu GetHome.pl wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku mediana miesięcznego czynszu w Warszawie spadła aż o 10 proc., do około 4,3 tys. zł. W Katowicach spadek wyniósł 6 proc. (do 2 tys. zł), w Łodzi 5 proc. (2,1 tys. zł), we Wrocławiu 3 proc. (2,9 tys. zł), a w Poznaniu 2 proc. (2,6 tys. zł).

Inaczej sytuacja wyglądała w Gdańsku, gdzie czynsze wzrosły o 1 proc. (do 3 tys. zł), oraz w Krakowie, gdzie odnotowano wzrost o 3 proc. (do 3,1 tys. zł). Warto jednak zaznaczyć, że w marcu w Krakowie nastąpiła korekta – mediana czynszu spadła o 3 proc. w porównaniu z lutym.

Zmiany stawek najmu zależą od liczby pokoi

Ekspert zwraca uwagę, że skala podwyżek lub obniżek czynszów była silnie uzależniona od rodzaju mieszkania. W pierwszym kwartale 2025 roku spadki mediany czynszu dla kawalerek odnotowano w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Z kolei mieszkania dwupokojowe potaniały jedynie w Warszawie i Gdańsku, natomiast trzypokojowe – w Krakowie i Poznaniu.

Co dalej z rynkiem najmu?

Czy trend spadkowy się utrzyma? Trudno powiedzieć. Rok temu o tej porze rynek notował wzrosty stawek, napędzane rosnącym popytem. Gdy jesienią – jak co roku – na rynek wkroczyli studenci, liczba dostępnych mieszkań gwałtownie spadła, co tylko podbiło ceny. Jeśli scenariusz się powtórzy, obecne obniżki mogą być tylko chwilowe.

– W tym roku ten scenariusz może się nie powtórzyć. W całym kraju mieszkań na wynajem już jest więcej niż w ubiegłym roku we wrześniu, po którym nastąpiło podażowe tąpnięcie. Po drugie, prawdopodobnie poprawi się dostępność kredytów, więc część najemców zamieni czynsz na ratę spłaty kredytu na zakup własnego „M” – komentuje Marek Wielgo.

