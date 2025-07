MON podpisuje kluczowe umowy. Wojsko dostanie nowoczesne drony

22 lipca 2025 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie, podczas którego zawarto kluczowe umowy z wojskowymi instytutami badawczymi. Dokumenty podpisali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk oraz dyrektorzy pięciu instytutów technicznych, w tym m.in. Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

Wdrażanie bezzałogowców

Podpisane porozumienia obejmują prace nad rozwojem i doskonaleniem taktyki, procedur i technologii użycia Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Zakres działań obejmuje projektowanie, produkcję, testowanie, eksploatację i wsparcie techniczne dronów bojowych. Do Sił Zbrojnych RP trafią specjalne laboratoria dronowe, umożliwiające ich rozwój oraz bieżące modyfikacje. Program zakłada wdrażanie bezzałogowców już na poziomie drużyn, kompanii, batalionów i brygad.

Wymagana będzie jednak nowelizacja przepisów. Nowe prawo pozwoli armii na zakup systemów dronowych jeszcze na etapie ich testowania. Zakupy najmniejszych jednostek będą możliwe bezpośrednio przez poszczególne jednostki wojskowe.

Kluczowy ośrodek

Centrum systemów bezzałogowych w ITWL stanie się kluczowym ośrodkiem, w którym współpracować będą wojsko, instytuty, firmy oraz wyspecjalizowane jednostki, takie jak Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Dowództwo to będzie odpowiedzialne za oprogramowanie i algorytmy AI dla dronów. Laboratoria będą rozlokowane zarówno w wojskach operacyjnych, jak i terytorialnych. Centrum ITWL zostanie włączone do sieci poligonów innowacji, by skrócić czas wdrożeń. Jeszcze w tym roku na drony szkoleniowe zostanie przeznaczone ok. 200 mln zł. Pierwsze zestawy mają trafić do armii już we wrześniu.

