Przełomowy wyrok TSUE! Banki mogą stracić miliardy przez błąd w umowach

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że banki mogą zostać pozbawione prawa do odsetek, jeśli nie dopełnią obowiązku informacyjnego wobec konsumentów.

Banki mogą stracić odsetki – przełomowy wyrok TSUE

TSUE wydał orzeczenie, zgodnie z którym instytucje finansowe mogą zostać pozbawione prawa do odsetek, jeśli naruszą obowiązek informacyjny wobec klientów. Wyrok zapadł w sprawie skierowanej przez polski sąd, który rozpatrywał pozew przeciwko bankowi dotyczący rzekomego wprowadzenia konsumenta w błąd przy zawieraniu umowy kredytowej.

Początek sprawy – pozew przeciwko bankowi

Postępowanie rozpoczęła firma Lexitor, zajmująca się windykacją. Konsument scedował na nią swoje prawa wynikające z umowy kredytowej, twierdząc, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego. W związku z tym Lexitor domagał się zwrotu odsetek i opłat zapłaconych przez klienta.

W pozwie wskazano dwa kluczowe uchybienia banku:

Zawyżenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Zdaniem powoda jeden z zapisów umowy, który wpłynął na sposób obliczania RRSO, był nieuczciwy i nie powinien obowiązywać klienta.

Niejasne warunki zmiany opłat. Umowa nie określała w sposób przejrzysty, na jakiej podstawie mogą one zostać zwiększone, co mogło utrudniać konsumentowi zrozumienie pełnych kosztów kredytu.

TSUE: Sąd krajowy zdecyduje o wadze naruszenia

Sąd Rejonowy w Warszawie skierował do TSUE pytania prejudycjalne, prosząc o wyjaśnienie, czy naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego uzasadnia pozbawienie go prawa do odsetek i opłat.

Trybunał uznał, że:

RRSO musi być podana jasno i rzetelnie w momencie zawierania umowy. Jej zawyżenie nie zawsze jest jednak traktowane jako naruszenie obowiązku informacyjnego, o ile konsument nie został wprowadzony w błąd.

Warunki zmiany opłat powinny być przejrzyste i zrozumiałe dla klienta. Jeśli opierają się na niejasnych wskaźnikach, które trudno zweryfikować, może to być uznane za naruszenie przepisów.

Jeśli naruszenie obowiązku informacyjnego uniemożliwiło klientowi ocenę zakresu zobowiązań, sąd krajowy może pozbawić bank prawa do odsetek i dodatkowych opłat.

Banki w trudnej sytuacji po wyroku

TSUE uznał, że kara w postaci utraty prawa do odsetek i kosztów kredytu może być uzasadniona, nawet jeśli skala naruszenia różni się w poszczególnych przypadkach. Ostateczna decyzja należy jednak do sądu krajowego, który musi ocenić, czy bank rzeczywiście naruszył obowiązek informacyjny w sposób mający wpływ na decyzję konsumenta.

Orzeczenie to może mieć istotne konsekwencje dla sektora finansowego w Polsce. Może doprowadzić do wzrostu liczby pozwów klientów domagających się zwrotu odsetek i opłat, jeśli okaże się, że banki stosowały niejasne lub niepełne informacje w umowach kredytowych.

