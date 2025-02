Ważny termin dla kierowców! Brak wpłaty do 25 lutego oznacza wysoką karę

Właściciele aut mają czas do 25 lutego na opłacenie abonamentu RTV za radioodbiornik w pojeździe. Brak wpłaty grozi wysoką karą finansową.

Kierowcy muszą zapłacić abonament za radio w aucie

Właściciele samochodów, zarówno prywatnych, jak i firmowych, muszą uiścić opłatę za posiadanie radioodbiornika w pojeździe. Do 25 lutego 2025 roku należy dokonać wpłaty, aby uniknąć konsekwencji. Obecnie miesięczna stawka wynosi 8,70 zł, co daje rocznie 104,40 zł. To wzrost w porównaniu z rokiem 2023, gdy obowiązywała opłata w wysokości 90 zł rocznie.

Nie zapłacisz? Możesz dostać wysoką karę

Brak uregulowania należności za abonament RTV skutkuje karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, co oznacza mandat wynoszący ponad 260 zł. Co więcej, do kwoty kary doliczane są zaległe miesiące, co może znacząco zwiększyć zobowiązanie.

Pracownicy Poczty Polskiej mają prawo do przeprowadzania kontroli, a także wykonywania zdjęć radioodbiorników zamontowanych w pojazdach jako dowodu ich obecności. Tego typu dokumentacja stanowi podstawę do nałożenia opłaty, podobnie jak w przypadku mandatów za nieprzepisowe parkowanie. Warto pamiętać, że zadłużenie wynikające z nieopłaconego abonamentu przedawnia się dopiero po pięciu latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV za radio w samochodzie?

Nie wszyscy użytkownicy pojazdów są zobowiązani do uiszczania opłaty za radioodbiornik. Zwolnione z niej są osoby korzystające z samochodów w leasingu oraz wynajmujących pojazdy.

Dodatkowo, jeśli właściciel samochodu już wcześniej opłacił abonament RTV za radio zarejestrowane w domu, nie ma konieczności ponownej opłaty za urządzenie w pojeździe. Wyjątek stanowią samochody firmowe, w przypadku których nie obowiązują żadne ulgi.

Inne grupy osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV, to:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

emeryci powyżej 60. roku życia, jeśli ich świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Abonament RTV do likwidacji? Ministerstwo planuje zmiany

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje projekt ustawy, który zakłada likwidację abonamentu RTV od 2026 roku. W takim przypadku 2025 rok byłby ostatnim, w którym obowiązywałyby dotychczasowe zasady. Planowana nowa opłata audiowizualna miałaby zostać powiązana z podatkiem dochodowym i wynosić około 8–9 zł miesięcznie.

