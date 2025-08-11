To koniec KPO? Minister finansów odpowiada Brzosce

Miniony weekend upłynął pod znakiem kontrowersji wokół środków wydawanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało mapę, dzięki której można sprawdzić przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie z KPO. Internauci szybko zaczęli ujawniać dość zaskakujące projekty, które otrzymały środki. Najwięcej emocji wzbudziły dofinansowania dla branży HoReCa (sektor hotelarsko-gastronomiczny). Przedsiębiorcy otrzymywali środki na kupno m.in. ekspresów do kawy, basenów, saun, wyposażenia solarium czy maszyn do lodów. Najwięcej kontrowersji wzbudziły zakupy jachtów.

Do owych kontrowersji odniósł się dziś w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Są na pewno nieprawidłowości. Każda nieprawidłowość musi być rozliczona, sprawdzona. Nie ma zgody na to, aby choć jedna złotówka została zmarnowana. Trwają kontrole. Te kontrole powinny przynieść efekty i wtedy będziemy w pełni oceniać – powiedział szef resortu finansów i gospodarki w programie „Jeden na Jeden".

– Premier Tusk powiedział bardzo wyraźnie, że nie ma zgody na marnotrawienie środków publicznych, nie ma zgody, aby środki, które powinny służyć gospodarce były wydawane w sposób niezgodny z regułami. Ale, żeby powiedzieć, jaka była faktycznie skala tego procesu to musimy jeszcze poczekać. Determinacja z naszej strony jest potężna – dodał.

Domański podkreślił, że program KPO „został opóźniony o dwa lata z winy PiS-u", wskutek czego pieniądze nie trafiły do polskiej gospodarki polskich przedsiębiorców. – Teraz musza być wydawane w sposób maksymalnie efektywny – powiedział minister finansów i gospodarki.

Koniec KPO? Minister finansów o słowach Brzoski

Gość TVN24 skomentował głośny wpis prezesa InPostu Rafała Brzoski, według którego ostatnie doniesienia oznaczają koniec KPO. – KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plewów od dobrego ziarna? Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób — bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC… – napisał Brzoska na platformie X.

Minister finansów i gospodarki nie zgadza się z przedsiębiorcą. – Nie zgadzam się, że to jest koniec KPO. Jak na patrzę na tunel budowany w Małopolsce, na modernizację i zwiększenie możliwości terminala w Sławkowie, dziesiątki miliardów złotych zainwestowanych w polskie sieci energetyczne, to mówienie o końcu KPO jest po prostu nieprawdziwe. To nie jest koniec KPO. Te pieniądze służą i będą służyły polskiej gospodarce w najbliższych latach. To jest bardzo oczywiste i tutaj z prezesem Brzoską się nie zgadzam – powiedział szef resortu finansów i gospodarki.

Czytaj też:

Ojciec Rydzyk uderzył w rząd, w tle KPO. „Nas, katolików, można niszczyć”Czytaj też:

Burza wokół dotacji z KPO. Teraz tłumaczy się Magda Gessler