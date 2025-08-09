To koniec KPO? Brzoska nie kryje rozgoryczenia

Piątek upłynął pod znakiem kontrowersji wokół środków wydawanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało mapę, dzięki której można sprawdzić przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie z KPO. Internauci szybko zaczęli ujawniać dość zaskakujące projekty, które otrzymały pieniądze.

Najwięcej emocji wzbudzały dofinansowania dla branży HoReCa (sektor hotelarsko-gastronomiczny). Przedsiębiorcy otrzymywali środki na kupno m.in. ekspresów do kawy, basenów, saun, wyposażenia solarium czy maszyn do lodów. Najwięcej kontrowersji wzbudziły zakupy jachtów.

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele resortu funduszy i polityki regionalnej, jak również premier Donald Tusk. – Będę chciał jak najszybciej, aby kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu – powiedział szef rządu.

Sprawą zainteresowała się Prokuratura Regionalna w Warszawie, która rozpoczęła czynności sprawdzające w związku z medialnymi doniesieniami o możliwych nieprawidłowościach.

Koniec KPO? Brzoska rozgoryczony

Sprawa jest szeroko komentowana m.in. w mediach społecznościowych. Odniósł się do niej szef InPostu Rafał Brzoska. Według miliardera to koniec KPO. – KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plewów od dobrego ziarna? Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób — bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC… – napisał Brzoska na platformie X.

– Żal również tych wszystkich NAPRAWDĘ kapitalnych projektów, które stworzono dzięki KPO,a zostały przyćmione zakupami ekspresów, jachtów,czy swingers clubow (jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe) – dodał.

