Świąteczny zwrot w banku. Sprawdź, kiedy pieniądze nie dojdą na czas

W tym roku okres świąteczny przyniesie klientom PKO BP istotną nowość. Wigilia 24 grudnia 2025 r. po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co przekłada się nie tylko na funkcjonowanie sklepów, lecz także na realizację przelewów bankowych. Największy polski bank opublikował już komunikat, w którym precyzyjnie opisuje zasady księgowania transakcji w ostatnich dniach grudnia.

Kluczowa zmiana

Kluczowa zmiana dotyczy 24 grudnia. PKO BP poinformował, że tego dnia nie będą wykonywane standardowe przelewy krajowe ELIXIR i SORBNET ani przelewy zagraniczne. Wynika to wprost z faktu, że Wigilia stała się dniem wolnym od pracy, co wstrzymuje zwykłe rozliczenia międzybankowe. Oznacza to, że przelewy zlecane w tradycyjnym trybie nie trafią wtedy do odbiorców, nawet jeśli zostaną złożone przez serwisy elektroniczne, w tym iPKO biznes.

Bank podkreśla jednak, że w nagłych sytuacjach klienci nadal będą mogli korzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR. Ta forma rozliczeń działa całodobowo, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu – również 24 i 31 grudnia oraz 1 stycznia. Dzięki temu możliwe jest wykonanie pilnych transferów także w święta. Jednocześnie PKO BP przypomina, że ta usługa wiąże się z dodatkowymi opłatami.

W komunikacie bank zaprezentował także szczegółowy harmonogram rozliczeń na koniec roku. 23 grudnia wszystkie przelewy krajowe i zagraniczne realizowane są na zwykłych zasadach. Z kolei 31 grudnia, czyli w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, obowiązują już ograniczenia czasowe. Przelewy ELIXIR, SORBNET oraz przelewy zagraniczne zlecone po godzinie 12:15 zostaną zaksięgowane dopiero 2 stycznia 2026 r. W przypadku systemu iPKO biznes Integra transakcje złożone po tej godzinie w ogóle nie zostaną zrealizowane i będą wymagały ponownego zlecenia.

Oddzielne zasady

Oddzielne zasady opisano dla firm korzystających z komunikatów SWIFT MT101/XML. Dla tej grupy klientów 23 grudnia przelewy także będą obsługiwane normalnie. 24 grudnia nie nastąpi realizacja żadnych zleceń. Natomiast 31 grudnia przelewy SORBNET, inne krajowe w złotych oraz zagraniczne będą wykonywane tylko do godziny 12:15. Zlecenia złożone później zostaną przekazane do rozliczenia dopiero 2 stycznia 2026 r.

PKO BP przypomina również, że przedsiębiorcy mają możliwość kontaktu z opiekunem CKK, aby doprecyzować szczegóły dotyczące świątecznych rozliczeń i dostosować terminy przelewów do potrzeb firmy. Bank zwraca uwagę, że w grudniu, szczególnie w otoczeniu dodatkowego dnia wolnego, staranne zaplanowanie transakcji jest kluczowe dla zachowania płynności finansowej.

Nowe zasady obowiązujące w Wigilię 2025 r. oznaczają więc zmianę przyzwyczajeń zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Standardowe przelewy będą wstrzymane, a jedyną dostępną opcją natychmiastowego rozliczania środków pozostanie system Express ELIXIR, działający bez przerwy także w święta i w Sylwestra.

