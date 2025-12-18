Duży bank idzie pod młotek. KNF zgadza się na przejęcie Santandera

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w środę, że nie widzi podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego przejęcia akcji Santander Bank Polska przez Erste Group Bank. Otwiera to drogę do sfinalizowania jednej z największych transakcji na polskim rynku bankowym. Santander Bank Polska pozostaje jednym z kluczowych graczy w sektorze – pod względem wartości aktywów zajmuje trzecie miejsce, zaraz po PKO BP i Pekao SA.

Santander na sprzedaż

Na początku maja bieżącego roku Erste Group podpisała umowę zakupu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska oraz 50 proc. udziałów w Santander TFI. Łączna wartość transakcji wynosi 7 mld euro. Zakończenie przejęcia przewidywano na koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód nadzorczych i spełnienia warunków wstępnych, w tym sprzedaży na rzecz Grupy Santander 60 proc. akcji Santander Consumer Bank, które obecnie należą do Santander Bank Polska.

W środowym komunikacie KNF przekazała, że jednogłośnie uznała brak podstaw do sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Santander Consumer Finance SA z Madrytu akcji Santander Consumer Banku SA w liczbie przekraczającej 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym. Jednocześnie Komisja nie sprzeciwiła się pośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank akcji Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, w obu przypadkach w pakiecie zapewniającym przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów i jednej trzeciej udziału w kapitale.

Nadzór zaakceptował także bezpośrednie nabycie przez Erste Group Bank AG akcji Santander TFI, dających 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 50 proc. udziału w kapitale zakładowym tego towarzystwa. Oznacza to, że Erste stanie się podmiotem dominującym wobec Santander TFI.

Stanowisko KNF

KNF wskazała, że oceniając rękojmię Erste Group Bank AG brała pod uwagę siłę finansową inwestora, jego doświadczenie w sektorze finansowym oraz złożone zobowiązania inwestorskie. Przy transakcjach dotyczących Santander Bank, Santander Allianz TU, Santander Allianz TUnŻ i Santander TFI uwzględniono deklaracje Erste w zakresie wsparcia kapitałowego, ładu korporacyjnego i polityki dywidendowej. W odniesieniu do Santander Bank Polska nadzór zwrócił dodatkowo uwagę na zobowiązania związane z utrzymaniem notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zachowaniem odpowiedniego poziomu free float.

Komisja podkreśliła również, że w swojej ocenie brała pod uwagę stanowisko macierzystego organu nadzoru Erste Group Bank AG, czyli Europejskiego Banku Centralnego, a także opinie organów nadzorczych dla podmiotów zależnych Erste działających jako instytucje kredytowe w innych państwach Unii Europejskiej.

Z informacji zamieszczonych na stronie Santander Bank Polska wynika, że od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. 58,70 proc. jego akcji posiada Banco Santander, 5,01 proc. należy do Nationale-Nederlanden OFE, a 5,23 proc. do Allianz Polska OFE. Santander Bank Polska obsługuje blisko 6 mln klientów, zatrudnia ponad 11 tys. pracowników i dysponuje siecią ponad 300 placówek w kraju. Z kolei Erste Group, powstała ponad 200 lat temu jako pierwsza kasa oszczędnościowa w Austrii, działa obecnie w siedmiu państwach Europy Środkowej, obsługując 17 mln klientów.

