Polski przemysł negatywnie zaskoczył. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące produkcji przemysłowej w listopadzie. Okazuje się, że względem listopada zeszłego roku nastąpił spadek o 2,4 proc. To wynik nieznacznie lepszy niż oczekiwali eksperci, gdyż prognozowano spadek o 2,5 proc.

– W listopadzie 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 2,4% w porównaniu do listopada ubiegłego roku, a wzrosły o 0,1% w porównaniu do października br. – czytamy w komunikacie GUS.

twitter

Polski przemysł na minusie

W porównaniu z październikiem nastąpił nieznaczny wzrost o 0,1 proc.

Przypomnijmy, że miesiąc temu GUS informował o wzroście o 3,2 proc. względem października 2024 roku. Był to wynik wyraźnie wyższy niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 1,8 proc.), co nie uszło uwadze ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

– Silne rozpoczęcie czwartego kwartału w polskiej gospodarce! Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 3,2%, powyżej prognoz analityków (2,4%). Ponownie najwyższą dynamikę zanotowały dobra inwestycyjne: 9,2%. W końcu odbicie widzimy również w sektorze budowlanym- wzrost o 4,1% r/r. Działamy dalej – komentował na platformie X szef resortu finansów i gospodarki.

Z danych GUS wynika, że wzrosty cen zaobserwowano w górnictwie i wydobywaniu – o 1,4 proc. (w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (– o 0,3 proc., a w górnictwie rud metali – o 2,8 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym – o 0,1 proc. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły o 1,0 proc., a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanych w poprzednim miesiącu.

Czytaj też:

Znakomite wieści o zarobkach w Polsce. Magiczna bariera przekroczonaCzytaj też:

Ten kraj bardzo chce dogonić Polskę. „Wzór, który chcieliby skopiować”