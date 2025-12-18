Znakomite wieści o zarobkach w Polsce. Magiczna bariera przekroczona

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w listopadzie 9078,16 zł brutto. To wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. było o 7,1% wyższe niż przed rokiem – poinformował GUS w komunikacie.

Wynagrodzenie w listopadzie. „Dziewiątka" przekroczona

GUS podał również, że w listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc., co oznacza, że Polacy zarabiali w listopadzie więcej niż rok temu i więcej niż w październiku br.

Przypomnijmy, że październiku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8865,12 zł brutto i był to wzrost o 6,6 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,3 proc.

Jak wskazuje GUS, na wzrost poziomu wynagrodzeń w poprzednim miesiącu miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym rocznych, świątecznych, a także z okazji Dnia Górnika. Obok wynagrodzeń zasadniczych są one zaliczane do składników wynagrodzeń.

Listopada był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen (inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 2,5 proc. rok do roku, osiągając tzw. cel NBP). Należy również odnotować, że po raz pierwszy od marca br. udało się przekroczyć barierę 9000 zł.

GUS poinformował dziś również, że w listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6413,8 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2024 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

