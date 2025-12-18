Tylu Polaków liczy na świąteczną premię. Sondaż dla „Wprost"

Święta już za tydzień, tymczasem w tej chwili mamy apogeum wigilii firmowych, czyli spotkań świątecznych organizowanych przez pracodawców. Z danych serwisu Briefly wynika, że w tym roku średni koszt organizacji takiego spotkania to ok. 250 zł od osoby. Szacuje się, że polska wigilia firmowa organizowana jest statystycznie dla 40 gości.

Wigilia firmowa to nie wszystko. Wielu pracodawców decyduje się również wręczyć swoim pracownikom i kontrahentom upominki świąteczne. Z raportu Better Workplace „Jak firmy celebrują święta?” wynika, że decyduje się na ten krok niemal połowa organizacji (46 proc.). Najczęściej firmy obdarowują słodyczami, które znajdują się w ponad 90 proc. paczek świątecznych. Dużą popularnością cieszy się także kawa z lokalnej palarni oraz dobrej jakości herbata, a do tego konfitury, dżemy i inne przetwory. Niespełna 30 proc. zestawów świątecznych zawiera alkohol (zazwyczaj butelkę wina). Budżet przypadający na jedną paczkę to ok. 120-150 zł. Większość przedsiębiorstw wręcza prezenty świąteczne w siedzibie, a w organizacjach, w których dominuje praca zdalna, upominki wysyłane są do domów.

Polacy nie liczą na świąteczną premię?

Dla wielu pracowników wymarzonym prezentem byłaby świąteczna premia. Okazuje się jednak, że w tym roku spodziewają się jej nieliczni. Dowodzi tego sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy w tym roku spodziewa się Pan/Pani świątecznej premii" tylko 23,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 37,5 proc. respondentów nie liczy na dodatkowy zastrzyk gotówki. 27,2 proc. badanych wskazało opcję "nie pracuję/nie dotyczy mnie to", a 11,6 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".