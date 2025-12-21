Polska żywność podbija świat. Prawie 50 mld euro z eksportu

Polski eksport żywności znów rośnie i umacnia swoją pozycję na światowych rynkach. Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2025 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę sięgnęła 48,5 mld euro. To o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Szczególnie dobrze sprzedają się wyroby z dwóch kluczowych segmentów: mięso wraz z jego przetworami oraz tytoń i produkty tytoniowe.

Wzrost eksportu

Na wzrost wartości eksportu wyraźny wpływ miała sytuacja cenowa na świecie. Biuro Analiz i Strategii KOWR wskazuje, że wyższe poziomy wskaźnika FAO Food Price Index (FFPI), mierzącego globalne zmiany cen żywności, przełożyły się na korzystniejsze ceny transakcyjne uzyskiwane przez polskich eksporterów.

Najważniejszym kierunkiem zbytu pozostaje Unia Europejska. Od stycznia do października 2025 r. na rynki państw Wspólnoty trafiły polskie towary rolno-spożywcze o łącznej wartości 36,5 mld euro. Stanowi to 75 proc. całego eksportu i oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku. Największe przychody odnotowano w handlu z Niemcami – 12,3 mld euro (wzrost o 8 proc.) oraz Francją – 3,4 mld euro (wzrost o 23 proc.). Istotnymi odbiorcami pozostają także Niderlandy, Włochy i Czechy.

W strukturze sprzedaży do krajów UE dominują: tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, wzrost o 1 proc.) oraz mięso drobiowe (3,5 mld euro, wzrost o 27 proc.). Znaczącą rolę odgrywają również produkty mleczne, wołowina, ryby i ich przetwory, a także czekolada, pieczywo i szeroko rozumiane wyroby piekarnicze.

Eksport poza UE

Eksport do państw pozaunijnych również utrzymał trend wzrostowy, choć był on bardziej umiarkowany. W omawianym okresie wartość sprzedaży do krajów trzecich wyniosła 12 mld euro, co oznacza wzrost o 2 proc. względem 2024 r. Najważniejszymi rynkami odbiorczymi były: Wielka Brytania (3,7 mld euro, wzrost o 2 proc.), Ukraina, USA, Turcja, Rosja, Szwajcaria oraz Izrael. Na te rynki trafiały przede wszystkim mięso (1,4 mld euro, wzrost o 8 proc.), wyroby mleczne, czekolada, pieczywo, tytoń oraz karma dla zwierząt. KOWR zaznacza, że możliwości dalszego zwiększania sprzedaży poza UE ograniczało umocnienie złotego wobec dolara amerykańskiego, co wpływało na konkurencyjność cenową polskich produktów.

Uwagę zwracają również wyniki osiągane na wybranych rynkach wschodzących. W przypadku Serbii i Albanii eksport urósł o około 30 proc. rok do roku, a w przypadku Ukrainy o 28 proc. Silne wzrosty odnotowano także w Azji Południowo-Wschodniej: na Tajwanie (+49 proc.), Filipinach (+22 proc.), w Wietnamie (+19 proc.), Malezji (+18 proc.) oraz Korei Południowej (+11 proc.). Zdaniem KOWR dane te potwierdzają postępującą dywersyfikację geograficzną sprzedaży zagranicznej polskiej żywności i rosnącą pozycję Polski jako liczącego się dostawcy na globalnym rynku.

