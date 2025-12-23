Świąteczny traf w Mini Lotto. Aż siedem głównych wygranych

Szaleństwo wygranych we wtorkowym losowaniu Mini Lotto! Szczęście uśmiechnęło się nie do jednego, ale aż do siedmiu graczy, którym los sprezentował główną wygraną pod choinkę w postaci prawie 80 tys. zł.
W pozostałych grach – Lotto i Lotto Plus – nie padły najwyższe wygrane, co w przypadku Lotto oznacza, że kumulacja nadal rośnie. Już w czwartkowym losowaniu do wygrania będzie 6 milionów złotych.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 23 grudnia, w Lotto nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 72 „piątki” – każda po 5 452,00 zł
- 4 070 „czwórek” – każda po 163,70 zł
- 70 386 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
We wtorkowym losowaniu także w Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 64 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 631 „czwórek” – każda po 100 zł
- 48 447 „trójek” – każda po 10 zł
Szaleństwo wygranych w Mini Lotto
W Mini Lotto dosłownie posypały się główne wygrane. „Piątki” w wysokości 78 213,10 zł wylosowało aż siedmiu graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 303 „czwórki” – każda po 722,80 zł
- 1 070 „trójek” – każda po 32,70 zł
Wyniki Lotto – 23.12.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Wylosowane liczby z losowania nr 7291, które odbyło się 23 grudnia 2025 roku, to:
3, 9, 36, 39, 43, 47
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 25 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 23.12.2025
Losowania Lotto Plus odbywają się również trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00.
Wylosowane liczby z losowania nr 7291 z 23 grudnia 2025 roku to:
24, 31, 34, 40, 45, 49
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 25 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 23.12.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie.
Wylosowane liczby z losowania nr 7177, które odbyło się 23 grudnia 2025 roku, to:
1, 11, 22, 33, 34
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 24 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
