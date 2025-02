Polacy nie zaszaleją w walentynki. Zaskakujący sondaż

Walentynki już jutro. Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, o to jakie planują wydatki w związku ze świętem zakochanych.

Ile wydamy w tym roku na walentynki?

Blisko jedna trzecia uczestników sondażu (31,6 proc.) deklaruje, że nie obchodzi w tym roku walentynek. Respondenci, którzy będą jutro świętować nie zamierzają szaleć z wydatkami. Co czwarty ankietowany (24,3 proc.) szacuje, że jego wydatki walentynkowe nie przekroczą 100 zł. Jedna piąta badanych (21,2 proc.) wyda od 100 do 300 zł, a tylko 8,3 proc. od 300 do 500 zł. Zaledwie 3 proc. respondentów przewiduje wydatki na poziomie powyżej 500 zł. 11,5 proc. ankietowanych nie potrafiło oszacować walentynkowych wydatków.

Uczestniczki badania, które obchodzą walentynki najczęściej wskazywały wydatki poniżej 100 zł (27,4 proc.). Z kolei panowie najczęściej szacowali swój walentynkowy budżet w przedziale 100-300 zł (23 proc.).