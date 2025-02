Walentynki coraz bliżej. Te branże zarabiają na zakochanych

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku 14 lutego wypada w piątek, co z pewnością zachęci zakochanych do świętowania „na mieście". Jak wiadomo, ktoś musi pracować, aby świętować mógł ktoś. W tym wypadku „ktoś" to np. kurierzy, floryści, czy kelnerzy. Praca na pełnych obrotach może się jednak opłacać. Wzrost popytu na usługi gastronomiczne, kurierskie, florystyczne i związane z sektorem beauty sprawia, że można liczyć na atrakcyjne premie.

– W takie święta jak walentynki zapotrzebowanie na pracowników rośnie dynamicznie, a wraz z nim stawki godzinowe. Pracodawcy w branżach usługowych, szczególnie gastronomii, beauty i logistyki, często posiłkują się dodatkowymi pracownikami, aby sprostać zwiększonemu popytowi. Wynagrodzenia za pracę w tym okresie mogą być wyższe, bo firmy chcą zapewnić odpowiednią obsługę i zmotywować pracowników do pracy w intensywnych godzinach szczytu. Natomiast już zatrudnieni mogą liczyć na premie za dodatkowy utarg danego dnia – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Praca w walentynki. Nawet 240 zł za godzinę

Polacy coraz częściej kupują prezent dla drugiej połówki drogą online. To oznacza, że dużo pracy w okolicach walentynek dużo pracy mają kurierzy. Z danych, które podaje Personnel Service wynika, że mogą oni liczyć w tym okresie na stawki od 24 do 33,6 zł netto za godzinę.

Największe oblężenie 14 lutego przeżywają kwiaciarnie. Z przytoczonych danych Providenta wynika, że co piąty Polak chciałby dostać kwiaty z okazji walentynek. Róże i flower boxy sprzedają się w rekordowych ilościach, a floryści mogą liczyć na zarobki w przedziale od 22,6 do 30,5 zł netto za godzinę, często z dodatkowymi premiami za wzmożony ruch.

Jak wspomniano, przypadające w tym roku w piątek walentynki mogą zachęcać pary do świętowania poza domem, np. w restauracji. Takie plany deklaruje blisko 18 proc. Polaków. Wiązać się to będzie ze sporym obłożeniem lokali i koniecznością wcześniejszej rezerwacji stolika. By sprostać zapotrzebowaniu, pracodawcy zwiększają zatrudnienie. Ile płacą? Z danych, które przedstawia Personnel Service wynika, że pomocnicy kuchni mogą liczyć na wynagrodzenie od 22 do 30 zł netto za godzinę, a kelnerzy od 22 do 28 zł „na rękę". W tym drugim przypadku dochodzą również napiwki.

Rozpoczynające się w weekend walentynki sprzyjają również wspólnym wyjazdom. Według Providenta takie plany ma prawie 23 proc. respondentów. Często jest to połączone z relaksem w SPA, a zabiegi dla dwojga to jeden z popularniejszych prezentów z okazji 14 lutego. Okazuje się, że zarobki masażystów sięgają od 24 do nawet 240 zł netto za godzinę.

Na walentynkach korzysta również branża beauty. Z danych Personnel Service wynika, że fryzjerzy i makijażyści mogą zarobić od 23 do 120 zł netto za godzinę, w zależności od lokalizacji i doświadczenia.

