ZUS przyspiesza wypłaty trzynastek. Sprawdź, czy dostaniesz pieniądze wcześniej

Emeryci otrzymają trzynaste emerytury wraz z kwietniowym świadczeniem. ZUS wypłaci je zgodnie z harmonogramem, jednak w niektórych przypadkach przelewy zostaną przyspieszone.

Kiedy ZUS wypłaci trzynastki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalne w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli jednak data wypłaty przypada w weekend lub święto, przelew jest realizowany wcześniej.

W przypadku trzynastek, które trafią do emerytów w kwietniu, ZUS zastosuje te same zasady. Świadczenia zaplanowane na dni robocze zostaną wypłacone zgodnie z harmonogramem. Oznacza to, że dodatkowe pieniądze trafią na konta seniorów 1 kwietnia (wtorek), 10 kwietnia (czwartek), 15 kwietnia (wtorek) oraz 25 kwietnia (piątek).

Dla osób, których termin wypłaty przypada na niedzielę, ZUS przyspieszy przelewy. Dotyczy to wypłat planowanych na 6 kwietnia oraz Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia – w tych przypadkach pieniądze wpłyną na konta już w piątek 4 lub 18 kwietnia.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2025 roku?

Wysokość trzynastki jest równa minimalnej emeryturze. Do lutego 2025 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto. Zakładając waloryzację na poziomie 5,42 proc., od marca najniższa emerytura wzrośnie do 1877,49 zł brutto, co oznacza, że w takiej wysokości zostanie wypłacona również trzynasta emerytura.

Skromna waloryzacja w 2025 roku

Tegoroczna waloryzacja emerytur będzie znacznie niższa niż w poprzednich latach. Podczas gdy w 2023 roku wynosiła 14,8 proc., a w 2024 roku 12,12 proc., w tym roku wzrost świadczeń emerytalnych wyniesie jedynie 5,5 proc.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Trzynastki trafią do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów bez konieczności składania wniosków.

Wypłata nastąpi automatycznie wraz z kwietniową emeryturą.

Osoby, które otrzymują świadczenie w gotówce, np. przekazem pocztowym, także dostaną trzynastkę tą samą drogą.

Dzięki wcześniejszym wypłatom osoby, które normalnie otrzymywałyby emeryturę w dni świąteczne, nie muszą martwić się o opóźnienia.

