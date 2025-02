Waloryzacja rent i emerytur. Ta grupa Polaków zyska nawet 500 zł

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że waloryzacja rent i emerytur wyniesie w tym roku 5,5 proc. – Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5%, co oznacza wzrost świadczeń dla milionów seniorów i osób uprawnionych – poinformował resort pracy w komunikacie.

Tym samym rząd – wbrew medialnym doniesieniom – nie zdecydował się na zmiany, których efektem miało być podniesienie wskaźnika waloryzacji (wzrost na poziomie 5,5 proc. jest niewielki w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy podwyżka wyniosła 12,12 proc., choć trzeba tu podkreślić, że wówczas mieliśmy do czynienia z wyższą inflacją). Mówiono w tym kontekście m.in. o wykorzystaniu 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń (co wiązałoby się z podwyżką świadczeń na poziomie 8,5 proc.), waloryzacji kwotowo-procentowej (minimalnej podwyżki na poziomie np. 150-200 zł), czy zrównaniu waloryzacji świadczeń z realnym wzrostem płac.

Ile zyskają seniorzy?

Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1780,96 do 1878,91 zł brutto, co oznacza wzrost o niemal 98 zł. Taka będzie również wysokość 13. emerytury, która zostanie wypłacona w kwietniu. Ile zyskają seniorzy z wyższą emeryturą? Wyliczył to serwis Business Insider Polska. 110 zł zyskają osoby ze świadczeniem na poziomie 2000 zł brutto, osoby pobierające 3000 zł emerytury dostaną o 165 zł więcej. Z kolei seniorzy, którzy otrzymują 4000 zł zyskają 220 zł. Podwyżką na poziomie niemal 500 zł będą od marca cieszyć się pobierający 9000 zł emerytury.

Piszemy o marcowej waloryzacji, tymczasem część seniorów (szacuje się, że ok. milion) dostanie wyższą emeryturę jeszcze w lutym. Chodzi o grupę, która otrzymuje świadczenie 1. dnia miesiąca. W tym roku 1 marca w sobotę, więc pieniądze trafią do tych osób 27 lub 28 lutego.

