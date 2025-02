Waloryzacja rent i emerytur. Już wszystko jasne

We wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że realny wzrost wynagrodzeń wyniósł w 2024 roku 9,5 proc. Dane te są istotne dla seniorów, gdyż były one ostatnią niewiadomą do ustalenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.

Przypomnijmy, że wskaźnik ten składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest inflacja średnioroczna (w połowie stycznia podano, że wyniosła 3,6 proc.), a drugi to 20 proc. realnego wzrostu płac. Po uwzględnieniu obu składników marcowa waloryzacja powinna wynieść 5,5 proc., ale ostateczna decyzja w tej sprawie należała do rządu. W środę Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej wydało komunikat, który nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości.

Waloryzacja rent i emerytur 2025. Ile wyniesie minimalna emerytura?

– Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5%, co oznacza wzrost świadczeń dla milionów seniorów i osób uprawnionych – poinformował resort pracy w komunikacie.

Tym samym rząd – wbrew medialnym doniesieniom – nie zdecydował się na zmiany, których efektem miało być podniesienie wskaźnika waloryzacji. Mówiono w tym kontekście m.in. o wykorzystaniu 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń (co wiązałoby się z podwyżką świadczeń na poziomie 8,5 proc.), waloryzacji kwotowo-procentowej (minimalnej podwyżki na poziomie np. 150-200 zł), czy zrównaniu waloryzacji świadczeń z realnym wzrostem płac.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, jaka będzie wysokość poszczególnych świadczeń po marcowej waloryzacji: