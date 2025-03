Zmiana czasu na letni. Co to oznacza dla pracowników nocnych zmian?

W nocy z 29 na 30 marca zmienimy czas z zimowego na letni.

„Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego” – czytamy w rozporządzeniu z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026.

Oznacza to, że wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2:00 na 3:00, przez co będziemy spać godzinę krócej, ponieważ doba ulega skróceniu o godzinę. We wszystkich państwach Unii Europejskiej na czas letni (środkowoeuropejski) przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, która w 2025 roku przypada 30 marca. Powrót do czasu zimowego następuje w ostatnią niedzielę października każdego roku, w 2025 r. będzie to 26 października.

Zmiana czasu – nocna zmiana będzie pracować krócej

Pracownicy nocnej zmiany moment przejścia przywitają w ferworze obowiązków zawodowych.

– Zmiana czasu z zimowego na letni powoduje skrócenie nocnej zmiany o jedną godzinę. Pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za cały zaplanowany czas pracy, jednak dodatek nocny będzie naliczony wyłącznie za godziny rzeczywiście przepracowane – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zmiana czasu – nocna zmiana ze zmniejszonym dodatkiem

Pracownikom wykonującym pracę nocą przysługuje dodatek, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wyliczonej od minimalnego wynagrodzenia. W marcu za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje dodatkowe 5,55 zł.

– W przypadku zmiany czasu na letni pracownik faktycznie świadczy pracę tylko przez 7 godzin nocnych, dlatego dodatek przysługuje mu jedynie za te 7 godzin. Dodatek za ósmą godzinę nie zostanie wypłacony, gdyż godzina ta nie została rzeczywiście przepracowana w porze nocnej – wyjaśnia Juszczyk.

