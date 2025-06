Są gotowi poświęcić urlop w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Zaskakujące badanie

Jeszcze w tym miesiącu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przedstawić szczegóły pilotażu skróconego czasu pracy w Polsce. Wygląda na to, że wielu pracowników nie może się doczekać tego rozwiązania. Jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs, 37 proc. aktywnych zawodowo Polaków zgodziłoby się na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w zamian za wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy.

Młodzi czekają na 4-dniowy tydzień pracy

Z badania wynika, że wśród osób z tzw. pokolenia Z (pracownicy urodzeni po 1995 roku), aż 50 proc. byłoby zainteresowanych takim rozwiązaniem. W starszych grupach wiekowych ten odsetek jest znacznie niższy – wśród badanych w wieku 55-64 lata zrezygnowałoby z części urlopu jedynie 26 proc. respondentów.

– Coraz więcej mówi się o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, na co duży wpływ miała zmiana zachowań społecznych w czasie pandemii koronawirusa. Szczególnie pokolenie Z ceni wolny czas, w którym może korzystać z szerokiej oferty dostępnych możliwości. Dlatego z perspektywy pracowników pomysł skrócenia czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia na pewno brzmi atrakcyjnie (de facto to jakby 20-procentowa podwyżka). Eksperymenty w różnych krajach i firmach pokazały, że takie rozwiązanie może przynieść korzystne rezultaty, pozytywnie wpływając na produktywność i zadowolenie zatrudnionych, choć te próby były prowadzone w stosunkowo krótkich okresach – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Twórcy badania zwracają uwagę, że jak na razie pracodawcy niespecjalnie palą się do skracania czasu pracy. W zeszłym roku na No Fluff Jobs pojawiło się jedynie dziewięć ogłoszeń oferujących skrócony czas pracy, a w tym roku, jak na razie, tylko jedno. Znakiem zwiastującym niezbyt entuzjastyczne podejście do tej kwestii po stronie pracodawców może być coraz częstsze odchodzenie od pracy zdalnej na rzecz hybrydowej i stacjonarnej.

Z przeprowadzonego pod koniec kwietnia sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że za 4-dniowym tygodniem pracy opowiada się 47,1 proc. Polaków. 38,5 proc. ankietowanych, to przeciwnicy tej opcji, a 14,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzone dla naszej redakcji potwierdza, że 4-dniowego tygodnia pracy chcą przede wszystkim młodzi pracownicy – najwięcej głosów na „tak" odnotowano w grupie wiekowej 25-34 lata (62,8 proc.). Głosy na „nie" najczęściej padały ze strony najstarszych uczestników badania w wieku 50 plus (48,6 proc., na „tak" jest tylko jedna trzecia respondentów).

Czytaj też:

Kolejne miasto skraca czas pracy. Zacznie się już w lipcuCzytaj też:

Znaczącej podwyżki płacy minimalnej nie będzie? Jest nowa propozycja