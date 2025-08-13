Dobre wieści z polskiej gospodarki. „Druga część roku będzie lepsza"

W drugim kwartale br. PKB wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w pierwszym kwartale – wynika ze wstępnych danych GUS. Ekonomiści przewidują, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. – Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2 kw. 2025 r. zwiększył się realnie o 3,4% rok do roku – podał w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS poinformował również, że w drugim kwartale br. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc.

PKB w górę. Będzie jeszcze lepiej?

Wstępne dane dotyczące PKB w okresie kwiecień-czerwiec tego roku są zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

– Niespodzianki nie było – PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,4% r/r. Po wyrównaniu sezonowym (na wykresie) wzrost kwartalny wyniósł 0,8%. Jednym słowem – kontynuujemy trend wzrostowy – tak dzisiejsze dane komentują ekonomiści mBanku. – Druga część roku będzie raczej lepsza. Z tego powodu czujemy się nadal bardzo komfortowo z prognozą 3,8% wzrostu PKB na cały rok – dodają.

W podobnym tonie o najnowszych danych piszą eksperci Alior Banku. – PKB Polski w drugim kwartale wzrósł o 3,4% r/r i 0,8% k/k wyr. sez. Odczyt bez większych niespodzianek – w 2 kwartale obserwowaliśmy kontynuację umiarkowanego ożywienia. W 2 połowie roku oczekujemy przyspieszenia wzrostu, z mocniejszym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Mamy swoje bolączki, ale na tle naszego najbliższego otoczenia pod kątem wzrostu gospodarczego wciąż wyróżniamy się pozytywnie – napisali analitycy Alior Banku.

Przypomnijmy, że PKB w pierwszym kwartale tego roku zwiększył się realnie o 3,2 proc. rok do roku. – Wzrost gospodarczy w Polsce 3,2. A w trzech największych gospodarkach Unii? Francja 0,8, Włochy 0,6, Niemcy minus 0,2! I co, marudy i niedowiarki, łyso wam? – tak do przedstawionych w połowie maja danych odniósł się premier Donald Tusk.

Odnosząc się do dzisiejszych danych, szef rządu napisał: – Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można – napisał Tusk.

