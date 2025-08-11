Przybyło firm w Polsce. Są jednak i złe wieści

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące zarejestrowanych i wyrejestrowanych firm w lipcu br.

Ile firm zarejestrowano, ile wyrejestrowano?

Okazuje się, że w poprzednim miesiącu zarejestrowano w REGON 28,604 tys. nowych podmiotów. To o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. – Zwiększyła się liczba nowych rejestracji spółek cywilnych (o 16,4%) oraz spółek handlowych (o 12,0%), w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 11,3%) – czytamy w komunikacie GUS.

W lipcu z rejestru REGON wyrejestrowano natomiast niemal 16,4 tys. przedsiębiorstw. To o 4,6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. GUS wskazuje, że wzrosła liczba wyrejestrowanych spółek cywilnych (o 36,7 proc.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,5 proc.). Największą liczbę organizacji wyrejestrowano na Mazowszu.

W lipcu odnotowano również wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością. Było ich 794,459 tys., co oznacza wzrost o 1,6 proc. względem czerwca. – Podmioty z zawieszoną działalnością według stanu na koniec lipca 2025 r. stanowiły 14,8 proc. ogólnej liczby wpisanych podmiotów. Wśród podmiotów z zawieszoną działalnością większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,0 proc.) – wylicza GUS.

Pod koniec ubiegłego tygodnia GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tego roku wyniosło 8.748,63 zł, co oznacza wzrost o 8,8 proc. rok do roku. Nastąpił natomiast spadek w ujęciu kwartał do kwartału. Przeciętna płaca w pierwszym kwartale wyniosła 8962,28 zł.

GUS wyjaśnił, że na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

