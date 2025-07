Są najnowsze dane ws. wynagrodzeń. Dwie dobre wiadomości

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące wynagrodzeń w czerwcu w sektorze przedsiębiorstw. Okazuje się, że w poprzednim miesiącu średnia płaca butto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8881,84 zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z czerwcem zeszłego roku.

Wynagrodzenia w górę

Dobrych wiadomości jest więcej, bowiem jak wynika z danych GUS, w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. To oznacza, że nie tylko zarabiamy więcej niż przed rokiem, ale też więcej niż w maju br. Przypomnijmy, że w maju średnia płaca wzrosła o 8,4 proc. rok do roku, za to w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 4,1 proc.

GUS informuje, że na wzrost poziomu wynagrodzeń w czerwcu wpływ miała większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Warto przypomnieć, że przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

Urząd podał również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 6435 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Jednocześnie GUS informuje, że zatrudnienie pozostawało na poziomie zbliżonym względem maja br.

Polacy niezadowoleni z pensji?

Z niedawnego międzynarodowego badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx wynika, że połowa polskich pracowników (50,9 proc.) uważa, że otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Nie różnimy się tu od europejskich pracowników wśród których podobne deklaracje złożyło 49 proc. uczestników badania.

Tylko 46,3 proc. polskich pracowników postrzega wysokość swojej wypłaty jako uczciwą w porównaniu z tą, którą dostają ich koleżanki i koledzy na podobnych stanowiskach w ich organizacji (wśród Europejczyków – 42,2 proc.).

Czytaj też:

Rewolucja w wynagrodzeniach. Ekspertka mówi, co czeka pracodawcówCzytaj też:

Koniec z wynagrodzeniem chorobowym. Wkrótce nowe zasady wypłaty zasiłku. „Nie można karać za chorobę”