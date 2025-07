Polacy nie odczuwają wzrostu wynagrodzeń? Przygnębiające dane

Jak wynika z międzynarodowego badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx połowa polskich pracowników (50,9 proc.) uważa, że otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Nie różnimy się tu od europejskich pracowników wśród których podobne deklaracje złożyło 49 proc. uczestników badania.

Tylko 46,3 proc. polskich pracowników postrzega wysokość swojej wypłaty jako uczciwą w porównaniu z tą, którą dostają ich koleżanki i koledzy na podobnych stanowiskach w ich organizacji (wśród Europejczyków – 42,2 proc.).

Polacy nie odczuwają wzrostu wynagrodzeń?

Twórcy badania odwołują się do niedawnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zgodnie z którymi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu br. 9 045,11 zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do kwietnia 2024 roku. Mimo tego wzrostu, wielu pracowników w Polsce wciąż odczuwa, że wysokość ich wynagrodzenia jest nieadekwatna do ich zaangażowania i zakresu obowiązków.

– Obserwujemy, że rosnące wynagrodzenia nie zawsze przekładają się na poczucie satysfakcji wśród pracowników. Wielu z nich oczekuje nie tylko wyższych płac, ale także większej przejrzystości w polityce wynagrodzeń oraz doceniania ich wkładu w rozwój firmy. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na te aspekty, aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać talenty, ale też by poprawić komunikację na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia, które przecież znacznie przekracza kwotę widoczną na pasku wypłat – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Z badania wynika, że 58,3 proc. polskich przedsiębiorstw twierdzi, że inwestuje w większą przejrzystość wynagrodzeń, a 52 proc. firm angażuje się w eliminowanie nierówności płacowych w swoich organizacjach.

– Ogromnie cieszy fakt, że ponad połowa polskich firm jest już zaangażowanych w eliminowanie nierówności płacowych. To nie tylko słuszny kierunek zmian, ale też wyróżnik każdego nowoczesnego pracodawcy. Obecnie, kiedy mamy tak wysoki wskaźnik migracji pracowników i tak wiele talentów zgłasza w badaniu chęć zmiany miejsca zatrudnienia, dbanie o sprawiedliwe, równe, ale też przejrzyste wynagradzanie jest podstawą tworzenia inkluzywnego i pożądanego miejsca pracy – podsumowuje Paulina Zasempa.

Międzynarodowe badanie „HR & Payroll Pulse Europe 2025” SD Worx przeprowadził wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 pracowników z 16 krajów Europy.

