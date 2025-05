Pensje rosną, etaty znikają. Zaskakujące dane z rynku pracy

W kwietniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło 9045,11 zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik znacząco wyższy od przewidywań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 8 proc. Odczyt GUS okazał się najwyższym w tym roku i pierwszym wzrostem tempa wynagrodzeń od listopada 2024 roku. Dla Rady Polityki Pieniężnej może to oznaczać konieczność przemyślenia planów dotyczących dalszych cięć stóp procentowych.

Powyżej oczekiwań

Jeszcze w marcu tempo wzrostu płac wynosiło 7,7 proc., co było najniższym wynikiem od czterech lat. Kwietniowe przyspieszenie było niespodzianką, nawet biorąc pod uwagę efekt niskiej bazy z 2024 roku. Najbardziej optymistyczna prognoza zakładała 8,6 proc. wzrostu – rzeczywistość jednak przewyższyła oczekiwania.

Ekonomiści Pekao zwracają uwagę, że rok temu tempo wzrostu płac spadło po skokowych podwyżkach wynagrodzenia minimalnego. Tym razem dane mogą skomplikować sytuację RPP, która liczyła na dalszy spadek dynamiki płac jako argument za luzowaniem polityki monetarnej.

Realny wzrost płac

W ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, pensje wzrosły o 4,8 proc. rok do roku. To również pierwszy taki wzrost od listopada ubiegłego roku. Dane GUS dotyczą firm zatrudniających co najmniej dziewięć osób i nie obejmują sektora publicznego. W całej gospodarce narodowej dynamika płac w I kwartale 2025 roku wyniosła 10 proc., co nadal oznacza wyższy wzrost niż w sektorze przedsiębiorstw.

Niepokojąco prezentują się jednak dane o zatrudnieniu. W kwietniu liczba etatów spadła o 0,8 proc. rok do roku – do 6 mln 446,8 tys. Największe redukcje zatrudnienia miały miejsce w handlu, przetwórstwie przemysłowym i transporcie. W sumie ubyło blisko 53 tys. miejsc pracy. Osłabiony popyt inwestycyjny i mniejsze zapotrzebowanie z rynków zagranicznych wpływają na zatrudnienie bardziej niż zmiany demograficzne czy bezrobocie.

