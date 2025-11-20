Twarda decyzja rządu. Składki dla przedsiębiorców wystrzelą

W przyszłym roku przedsiębiorców czeka wyraźny wzrost obciążeń. Jak informuje „Rzeczpospolita”, rząd nie planuje utrzymania przepisów, które w 2025 r. obniżyły podstawę naliczania składki zdrowotnej. Oznacza to powrót do pełnych zasad i znaczną podwyżkę miesięcznej opłaty. Z informacji dziennika wynika, że przedsiębiorcy rozliczający się według skali, podatku liniowego oraz ci na karcie podatkowej zapłacą w 2026 r. aż 432,54 zł składki zdrowotnej miesięcznie. To wzrost o 117,58 zł względem obecnej stawki 314,96 zł.

Preferencyjne zasady

Preferencyjne zasady obowiązujące w 2025 r. pozwalały wyliczać składkę od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przepisy zostały jednak wdrożone wyłącznie na jeden rok i mają wygasnąć wraz z końcem stycznia. Resort zdrowia oraz resort finansów potwierdzają, że nie prowadzą prac nad ich przedłużeniem. Oznacza to automatyczny powrót do naliczania składki od pełnej kwoty minimalnej płacy. Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, zmiany nie ominą również przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, przy czym ich szczegóły zostaną podane dopiero na początku 2026 r.

Aktualnie minimalna składka zdrowotna liczona jest na podstawie wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, który trwa od 1 lutego do 31 stycznia. W 2025 r. minimalna podstawa wymiaru dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych oraz na karcie podatkowej wynosi 3499,50 zł, co przekłada się na składkę 314,96 zł miesięcznie. Zmiana zasad naliczania od 2026 r. oznacza więc realny wzrost comiesięcznego obciążenia o kilkadziesiąt procent.

Wyższe obciążenia

„Rzeczpospolita” zaznacza, że obecnie obowiązujący model naliczania składki zdrowotnej jest dla wielu firm jednym z najdotkliwszych elementów systemu składkowego. Wyższe obciążenia od przyszłego roku dodatkowo zwiększą koszty prowadzenia działalności, szczególnie dla najmniejszych firm, które najczęściej rozliczają się według skali lub podatku liniowego. Dla przedsiębiorców na ryczałcie sytuacja stanie się jasna dopiero po opublikowaniu nowych stawek.

Zmiana oznacza koniec okresu obniżonych obciążeń i powrót do pełnej wysokości składki zdrowotnej, co przełoży się na wyższe koszty działalności od początku nowego roku.

