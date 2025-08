Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Znacznie poniżej średniej

– W lutym 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7166,00 zł i była niższa o 23,5 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9362,47 zł) – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

twitter

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7166,00 zł oznacza, że na początku tego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Warto zwrócić uwagę, że pod koniec 2024 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń była wyższa, wynosiła 7266,80 zł brutto, czyli o 20,2 proc. mniej niż wynosiła średnia płaca brutto (wówczas było to 9107,20 zł).

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7275 zł, a wśród kobiet – 7060,44 zł. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 45-54 lata – wyniosła ona 7560,40 zł.. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8594,28 zł.

Mediana wynagrodzeń znacznie wyższa niż przeciętna płaca

GUS informuje również, że w lutym br. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666 zł, a 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 16050,00 zł.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W lutym br. wyniosło ono 9362,47 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 23,5 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9362,47 zł brutto. Z kolei wśród kobiet było to 9212,82 zł brutto. Pod względem wieku zatrudnionych, najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w grupie wieku 65 lat i więcej – 10332,10 zł. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11201,01 zł.

Czytaj też:

Ile będzie zarabiał Karol Nawrocki? Jest w lepszej sytuacji niż Andrzej DudaCzytaj też:

Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider rankingu