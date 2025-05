GUS podał najnowsze dane dotyczące PKB. Tusk: „Łyso wam?"

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek wstępne dane dotyczące PKB w I kwartale tego roku. – Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kw. 2025 r. zwiększył się realnie o 3,2% rok do roku – podał GUS.

Urząd przypomina, że w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost na poziomie 2,2 proc. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł o 0,7 proc. Oznacza to lekkie spowolnienie wobec IV kwartału 2024 roku, kiedy to wzrost gospodarczy wyniósł 3,4 proc. rok do roku.

Tusk o PKB: „Łyso wam?"

Zadowolenia z najnowszych danych dotyczących PKB nie kryje premier Donald Tusk, który porównuje je do wyników największych europejskich gospodarek. – Wzrost gospodarczy w Polsce 3,2. A w trzech największych gospodarkach Unii? Francja 0,8, Włochy 0,6, Niemcy minus 0,2! I co, marudy i niedowiarki, łyso wam? – napisał na platformie X szef rządu.

Do wstępnych danych odniósł się również minister finansów Andrzej Domański. – PKB w Polsce w I kwartale wzrósł o 3,2 proc., wyraźnie szybciej niż średnia dla UE. W kolejnych kwartałach oczekujemy przyspieszenia przede wszystkim dzięki rosnącym inwestycjom. W całym 2025 polska gospodarka będzie jedną z najszybciej rosnących w UE – napisał szef resortu finansów.

Inflacja hamuje

GUS przedstawił w czwartek wstępne dane dotyczące PKB, a także ostateczne dane w sprawie kwietniowej inflacji. Wyniosła ona 4,3 proc. rok do roku, wobec 4,9 proc. w marcu. Odczyt ten jest nieco wyższy niż wstępny szacunek, który wyniósł 4,2 proc.

Ze szczegółowych danych przekazanych przez GUS wynika, że ceny w kwietniu – w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku – najmocniej wzrosły w kategorii "użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii" (wzrost o 10,8 proc.). Zbliżone wzrosty odnotowano w kategoriach „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" i "żywność i napoje bezalkoholowe" (odpowiednio o 6,1 i 5,3 proc.). Spadek cen odnotowano natomiast w kategorii "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego" (obniżka o 0,5 proc.).

