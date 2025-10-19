„Złoty zostaje”. Domański ucina spekulacje o euro

Minister finansów Andrzej Domański jednoznacznie zdementował spekulacje o przygotowaniach do wprowadzenia euro w Polsce. W rozmowie z RMF FM, przeprowadzonej podczas jesiennego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie, nazwał doniesienia na ten temat „kolejnym fake newsem rozpowszechnianym przez prawicę”. Jak podkreślił, Polska „cieszy się z posiadania własnej waluty”, a złoty w okresach zawirowań na rynkach pełni funkcję amortyzującą dla krajowej gospodarki.

Przykład transformacji

Szef resortu finansów wskazał, że w stolicy USA Polska stawiana jest jako pozytywny przykład transformacji gospodarczej. Według Domańskiego to efekt „olbrzymiego sukcesu gospodarczego osiągniętego przez nasz kraj”. Minister akcentował, że Polska jest dziś dwudziestą największą gospodarką świata, a w ujęciu PKB per capita po uwzględnieniu różnic w poziomach cen ma w tym roku wyprzedzić Japonię, co — jak zaznaczył — robi duże wrażenie na partnerach.

W wypowiedziach Domańskiego pojawił się również wątek bezpieczeństwa i miejsca Polski w globalnych strukturach. Minister mówił o „debacie o bezpieczeństwie”, w której argumenty gospodarcze idą w parze z politycznymi aspiracjami. Odniósł się przy tym do kwestii potencjalnego dołączenia Polski do grupy G20. Jego zdaniem ambicje Warszawy są uzasadnione, a w tej sprawie wyczuwalne jest wsparcie Stanów Zjednoczonych. Przypomniał również o zaproszeniu wystosowanym przez prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego na szczyt liderów w Miami.

Nieprzerwany wzrost

Domański argumentował, że trzy i pół dekady nieprzerwanego wzrostu gospodarczego oraz pozycja Polski jako dwudziestej gospodarki świata — „wyprzedzającej między innymi Szwajcarię” — wzmacniają polskie roszczenia do stołu G20. W ocenie ministra te wskaźniki gospodarcze, połączone z rolą złotego jako stabilizatora w kryzysowych momentach, stanowią fundament obecnej strategii rządu: utrzymania własnej waluty i budowania pozycji międzynarodowej poprzez silne, rozpoznawalne osiągnięcia ekonomiczne.

Podsumowując, resort finansów nie prowadzi prac nad przyjęciem euro, a polityka monetarna pozostaje zorientowana na utrzymanie złotego. Równolegle rząd podkreśla sukces transformacji i zapowiada dalsze starania o wzmocnienie miejsca Polski w globalnych gremiach, w tym w gronie G20.

