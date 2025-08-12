Polacy wcale nie chcą skróconego czasu pracy? Zaskakujący raport

Pod koniec czerwca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zasady naboru przedsiębiorstw do rządowego pilotażu skróconego czasu pracy. W ramach pilotażu możliwe będzie zastosowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, czyli np. zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni, czy zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu.

Nabór zgłoszeń ruszy 14 sierpnia, czyli już w najbliższy czwartek. Będą one przyjmowane do 15 września br. Zgłaszać mogą się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Praca zdalna ważniejsza od skróconego czasu pracy?

Jak do skrócenia czasu pracy podchodzą Polacy? Jak pokazuje najnowsze badanie „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzone przez SD Worx, skrócony czas pracy nie tylko nie jest dla nas najważniejszy, ale nawet nie jest w TOP 3 preferowanej elastycznej formy pracy.

Na pytanie o preferowaną elastyczną formę zatrudnienia największy odsetek zatrudnionych wskazał elastyczne godziny pracy (38,2 proc.). Kolejne miejsca zajmują możliwość pracy hybrydowej i praca zdalna (odpowiednio 32,6 i 23,4 proc.).

Twórcy badania zwracają jednak uwagę, że problematyka na którą odpowiada pilotaż jest jak najbardziej realna. Z badania SD Worx wynika, że ponad połowa polskich pracowników (53,2 proc.) uważa że ich praca jest wymagająca psychicznie lub stresująca, a co trzeci zatrudniony twierdzi, że praca w jego organizacji negatywnie wpływa na jego zdrowie psychiczne (29,8 proc.). Może to prowadzić do przedwczesnego wypalenia zawodowego.

Uczestników badania poproszono o wskazanie preferowanej formy skróconego czasu pracy. Najczęściej wymieniano 6-godzinny dzień pracy, czyli skrócony czas pracy dziennie przy zachowaniu pełnego etatu (22,3 proc.). Kolejne miejsca zajęły 4-dniowy tydzień pracy, czyli praca w pełnym wymiarze godzin przez cztery dni (18,9 proc.) oraz skompresowane tygodnie pracy (mniej dni roboczych z większą liczbą godzin pracy dziennie) – 13,8 proc.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że nieco ponad 47 proc. Polaków opowiada się za 4-dniowym tygodniem pracy. 38,5 proc. respondentów nie podoba się to rozwiązanie, a 14,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

