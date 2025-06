Rusza pilotaż skróconego czasu pracy. Można dostać nawet 1 mln zł

– Ważna wiadomość dla pracodawców w całej Polsce! Wkrótce będziecie mieli okazję przetestować u siebie skrócony czas pracy. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru do pilotażu. Warto – dofinansowanie może wynieść nawet milion złotych! – czytamy w komunikacie zamieszczonym w piątek przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach pilotażu możliwe będzie zastosowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, czyli np. zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni, czy zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu.

Pilotaż skróconego czasu pracy. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć pracodawcy – zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 mln zł. Warto jednak podkreślić, że koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tys. zł.

By wziąć udział w pilotażu trzeba spełnić następujące warunki:

Prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Zatrudnianie co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

Objęcie projektem minimum 50 proc. pracowników,

Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego, określonego we wniosku,

Utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania,

Brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

Elektroniczne składanie wniosków – poprzez udostępniony generator – będzie możliwe od 14 sierpnia do 15 września br. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie opublikowana nie później niż 15 października br.

Wymagane dokumenty to:

Wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego,

Projekt pilotażowy, zawierający opis, cel, uzasadnienie, założenia, w tym rezultaty i mierniki,

Wymagane oświadczenia, w tym m.in. o systematycznym i terminowym wypełnianiu ankiet, niezaleganiu z wypłatami dla pracowników, braku zaległości podatkowych i w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych, braku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz deklaracja współpracy z urzędem pracy.

– To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa – mówiła w kwietniu br. ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.

II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.

III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu Realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że nieco ponad 47 proc. Polaków opowiada się za 4-dniowym tygodniem pracy. 38,5 proc. respondentów nie podoba się to rozwiązanie, a 14,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Oni też chcą 4-dniowego tygodnia pracy. Jest jeden warunekCzytaj też:

Przygotuj się na takie pytanie podczas rozmowy rekrutacyjnej. „Ma to sens"