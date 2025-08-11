Coraz mniej pustostanów w Polsce. Te województwa przodują

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku magazynowego za II kwartał 2025 roku. Na koniec czerwca całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej wyniosły 36 mln mkw. Największe rynki to województwa: mazowieckie (7,19 mln mkw.), śląskie (6,15 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.).

Rynek magazynowy – nowa podaż i budowy w toku

W okresie kwiecień–czerwiec oddano do użytku 468,4 tys. mkw. nowej powierzchni, co oznacza spadek o 40 proc. r/r. Najwięcej nowej podaży odnotowano w województwach śląskim (137,8 tys. mkw.), mazowieckim (100,6 tys. mkw.) i zachodniopomorskim (86,5 tys. mkw.).

W budowie pozostawało 1,47 mln mkw. powierzchni, o 26 proc. mniej niż rok wcześniej. Największy udział w inwestycjach w toku miały województwa mazowieckie (32 proc.), śląskie (14 proc.) oraz łódzkie i pomorskie (po 12 proc.).

Rynek magazynowy – wskaźniki pustostanów

Z raportu PINK wynika, że na koniec czerwca wskaźnik pustostanów wyniósł 8,2 proc., co oznacza spadek o 0,2 p.p. wobec I kwartału i o 0,1 p.p. w ujęciu rocznym. Najwyższe wartości zanotowano w województwach lubuskim (18,4 proc.), świętokrzyskim (17,2 proc.) i pomorskim (10,7 proc.).

Najniższy poziom odnotowano w województwie opolskim (1,7 proc.) oraz w podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 0 proc.).

Popyt na powierzchnie magazynowe

Popyt brutto w II kwartale 2025 r. wyniósł 1,84 mln mkw., co oznacza wzrost o 7 proc. r/r. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się rynki dolnośląski (315 tys. mkw.), śląski (306 tys. mkw.) i mazowiecki (303 tys. mkw.). W strukturze popytu dominowały przedłużenia umów (53 proc.), a nowe kontrakty – w tym projekty BTS – stanowiły 42 proc., przy ekspansjach na poziomie ok. 5 proc.

Czytaj też:

Hale magazynowe z potencjałem. Raport pokazuje mocny początek 2025 roku

Ekspert: „Polski rynek magazynowy wchodzi w fazę stabilizacji”

Zdaniem ekspertów rynek magazynowy w Polsce po latach intensywnego wzrostu wchodzi w okres większej równowagi i selektywnego podejścia do nowych inwestycji.

– Rynek magazynowy w Polsce wchodzi w fazę stabilizacji po latach dynamicznego wzrostu. To skłania deweloperów do większej ostrożności i skupienia na projektach typu BTS (build-to-suit), precyzyjnie dopasowanych do potrzeb najemców – stwierdza w rozmowie z „Wprost” Adam Szmania, dyrektor Lafrentz Construction.

Jak zauważa, Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem – jej lokalizacja i infrastruktura przyciągają inwestorów, a trend nearshoringu stwarza nowe perspektywy.

– Zrównoważony rozwój staje się standardem. Certyfikaty BREEAM, energooszczędność oraz technologie smart building to dziś nieodłączne elementy nowoczesnych obiektów magazynowych. W kolejnych latach kluczowe będzie łączenie innowacyjności, elastyczności i głębokiego zrozumienia potrzeb najemców, co umożliwi dalszy, zrównoważony rozwój sektora magazynowego – prognozuje Szmania.

Czytaj też:

Nowy trend na rynku magazynów. Tego szuka MŚPCzytaj też:

Polski rynek nieruchomości komercyjnych. Rok 2025 przyniósł rekordy