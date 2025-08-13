Miała być willa Zahy Hadid, będzie baza TOPR. Polski miliarder odpuszcza

To miał być pierwszy obiekt autorstwa najsłynniejszej architektki świata. Projekt jest, ale willi nie ma. Plany wobec pięknej działki w Zakopanem ma teraz TOPR.
„Projekt Zahy Hadid w Zakopanem. Budowa ruszyła!” – grzmiały nagłówki w połowie 2014 r. Posiadaczem pierwszego w Polsce budynku projektu najsłynniejszej architektki świata miał być Tomasz Gudzowaty. To jedyny spadkobierca fortuny po Aleksandrze Gudzowatym, który majątek zbił na handlu gazem. W 2014 r. Tomasz Gudzowaty zajmował 13. miejsce na Liście 100 najbogatszych Polaków z majątkiem szacowanym na 2,1 mld zł.
Chociaż ponad dekadę temu pisano, że budowa już się rozpoczęła, to na zakopiańskiej działce Gudzowatego wiele się nie działo.
Źródło: Wprost
