Nie zwlekaj z przelewem przed długim weekendem. Szykuje się przerwa

Krajowa Izba Rozliczeniowa wydała komunikat, w którym przypomina, że najbliższy piątek 15 sierpnia to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

Izba zaleca, aby terminowe płatności przypadające na ten dzień zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne.

Co zrobić, by przelewy dotarły przed długim weekendem?

W komunikacie zwrócono uwagę, że rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. To ozancza, że – w związku z nadchodzącym długim weekendem – przelewy, które zlecimy w czwartek, 14 sierpnia po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym, czyli w poniedziałek 18 sierpnia.

Krajowa Izba Rozliczeniowa informuje jednocześnie, że system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 15 sierpnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, Izba przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

– Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta – podkreśla Krajowa Izba Rozliczeniowa. – Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym – dodaje.

Krajowa Izba Rozliczeniowa to firma obsługująca infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Powstała z myślą o wykorzystaniu technologii w nowoczesnych rozwiązaniach, budowanych na potrzeby sektora bankowego.

