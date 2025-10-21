Poczta Polska rozprawi się z długiem technologicznym. Miliard na inwestycje

To nie jest żadna tajemnica dla każdego, kto swoje odstał na poczcie, żeby odebrać wrzucone do skrzynki awizo: przestarzały sprzęt i oprogramowanie paraliżują bieżącą działalność i sprawiają, że operator pocztowy ma ogromne problemy z konkurowaniem w nowoczesnej logistyce i obsłudze klienta.

Bezwzględnym priorytetem dla prezesa Poczty Polskiej Sławomira Mikosza jest pozbycie się wieloletniego długu technologicznego.

Poczta Polska atrakcyjnym pracodawcą

Poczta Polska planuje przeznaczyć na inwestycje w IT blisko miliard złotych. Kwota ta ma zostać wykorzystana na cyfryzację procesów, usprawnienie automatyzacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Plan transformacji obejmuje osiem kluczowych obszarów: od logistyki i finansów, aż po zasoby ludzkie, co jest kluczowe, ponieważ blisko 65 procent kosztów Poczty Polskiej wciąż stanowią płace.

Sebastian Mikosz zapowiedział, że celem zmian jest uczynienie Poczty atrakcyjnym pracodawcą. – Chcemy scalić sieć sprzedaży. To pracownik Poczty Polskiej, a nie Banku Pocztowego, będzie jedynym kanałem dystrybucji produktów finansowych. Największą inwestycją będą szkolenia wyspecjalizowanych sprzedawców. Ten pracownik będzie zajmował się wyłącznie usługami finansowymi, a nie jak dotąd, przy okazji realizowania innych obowiązków – wyjaśnił prezes w rozmowie z PAP.

W najbliższych tygodniach w placówkach Poczty mają pojawić się proste produkty finansowe, takie jak konta bankowe, kredyty czy podstawowe ubezpieczenia. Będą to głównie produkty Banku Pocztowego, którego Poczta jest właścicielem, uzupełnione o oferty partnerów. Spółka nie zrezygnuje też – wbrew trendom – z obsługi gotówki.

Wynagrodzenie zasadnicze podniesie motywację pracowników

Od marca 2025 roku przestał obowiązywać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) – kluczowy dokument określający warunki pracy i płacy w Poczcie Polskiej. W jego miejsce zarząd Poczty wprowadził Regulamin Wynagradzania, a jednocześnie przystąpił do negocjacji nowego ZUZP.

Zarząd spółki chce zrównania minimalnego wynagrodzenia z poziomem ustawowej płacy minimalnej. W praktyce oznacza to realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla około 31 procent pracowników. Dodatkowo spółka planuje urynkowienie wewnętrznego modelu wyceny stanowisk, co ma wpłynąć na wzrost płac dla kolejnych 43 procent zatrudnionych, w tym kluczowych listonoszy.

W planach jest przywrócenie wynagrodzenia zasadniczego. Do tej pory minimalne wynagrodzenie w spółce było często osiągane poprzez dodawanie licznych dodatków, co tworzyło nieprzejrzysty i demotywujący system. Ponad 200 milionów złotych już wydano na premie roczne za 2025 rok, co oznacza średnio około 4800 złotych brutto na pracownika.

Czytaj też:

Orlen i Poczta Polska połączyły siły. Kurierska przeciwwaga dla InPostu