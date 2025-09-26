Orlen i Poczta Polska połączyły siły. Kurierska przeciwwaga dla InPostu

Koncern Orlen i Poczta Polska niespodziewanie podpisały porozumienie o współpracy w sektorze usług kurierskich. Tym samym na rynku pojawił się nowy gracz, który ma ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. Największy gracz na tym rynku, czyli InPost ma 26 tys. paczkomatów w Polsce.

Osobno żadna ze spółek nie miała dużej siły przebicia i perspektyw na zmianę sytuacji. Spółka Orlen Paczka ma zaledwie ponad 14 tys. punktów odbioru, w tym około 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska jest większym graczem: ma ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne). Podpisane porozumienie zmieniło układ sił na rynku.

Poczta odda Orlenowi swoje automaty paczkowe

Na początku 2025 roku firma Rafała Brzoski poinformowała, że po raz pierwszy w historii dostarczyła w ciągu roku ponad miliard przesyłek i w 2024 roku wprowadziła na rynek ponad 11,5 tys. nowych paczkomatów. – W Polsce InPost ponownie był jedyną firmą logistyczną, która gwarantowała dostawę paczek nawet w Wigilię – informował prezes Rafał Brzoska.

Orlen i Poczta Polska zapowiadają „skokowe zwiększenie skali działania”. – Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć nasze udziały. Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen. Będzie to pakiet mniejszościowy.

Docelowo to Poczta przejmie Orlen Paczkę

Kolejny zapowiedziany krok to przeniesienie automatów paczkowych należących do Poczty do Orlenu. Strategia obu form do 2028 roku przewiduje odkupienie wszystkich udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę.

- To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – powiedział Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

– Współpraca Orlenu i Poczty Polskiej w sektorze usług kurierskich to wyraz odpowiedzialnego podejścia do budowania konkurencyjnej gospodarki, pozwoli stworzyć podmiot zdolny do skutecznego konkurowania na rynku e-commerce – ocenił transakcję minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

