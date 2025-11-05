Listonosz w wersji cyfrowej. Poczta Polska ogłasza wielkie zmiany

Cyfrowa rewolucja w doręczeniach nabiera tempa. Poczta Polska ogłosiła 3 listopada 2025 r., że w systemie e-Doręczeń działa już ponad 2 mln skrzynek odbiorczych. Aż 75 proc. z nich utworzono w 2025 roku, co pokazuje, jak szybko Polacy adaptują się do elektronicznej korespondencji. Tylko w tym roku za pośrednictwem platformy nadano 38,7 mln przesyłek: 12 mln stanowiły cyfrowe listy polecone, a 26,7 mln – przesyłki hybrydowe. W praktyce coraz większa część kontaktu z urzędami przenosi się do kanałów online.

Kolejny etap zmian

Kolejny etap zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Wtedy znaczna część administracji publicznej będzie zobowiązana doręczać pisma przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Obywatele mający adres do doręczeń elektronicznych (ADE) będą otrzymywać korespondencję urzędową wyłącznie cyfrowo. Dla osób bez konta przewidziano ścieżkę hybrydową: urząd prześle dokument elektronicznie, a operator – po wydruku w wyznaczonych ośrodkach – dostarczy go tradycyjnie listonoszem. Taki model ma zapewnić ciągłość obsługi przy równoczesnym upowszechnianiu kanałów cyfrowych.

Poczta Polska promuje także usługę e-Polecony, która umożliwia całkowite przejście na elektroniczne listy w relacjach prywatnych i biznesowych. Założenie adresu do doręczeń odbywa się przez portal gov.pl, a po aktywacji można wysyłać i odbierać korespondencję w pełni cyfrowo. Z e-Poleconego skorzystają zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, co ułatwia porządkowanie korespondencji i przyspiesza obieg dokumentów.

Bezpieczna skrzynka

Operator podkreśla również aspekt bezpieczeństwa. Dostęp do skrzynki wymaga uwierzytelnienia, co ogranicza ryzyko podszywania się pod inne osoby. To ważne zwłaszcza przy pismach urzędowych, gdzie kluczowa jest pewność doręczenia i tożsamości adresata. Wraz ze wzrostem liczby aktywnych skrzynek e-Doręczeń Poczta zapowiada dalsze działania informacyjne i wsparcie dla użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają korzystanie z systemu.

Zmiany nie oznaczają nagłego odejścia od papieru dla wszystkich, ale wyraźnie wyznaczają kierunek na najbliższe lata. Rosnąca liczba skrzynek, miliony obsłużonych przesyłek i ustawowe obowiązki administracji od 2026 r. tworzą spójny ekosystem komunikacji elektronicznej. Dla jednych użytkowników będzie to pełne przejście na cyfrową korespondencję, dla innych – etap pośredni w modelu hybrydowym. Niezależnie od wybranej ścieżki, e-Doręczenia ułatwiają kontakt z urzędami i firmami, a standaryzacja procesów doręczeniowych upraszcza codzienne sprawy. Poczta Polska akcentuje, że to ewolucja nastawiona na wygodę, szybkość i bezpieczeństwo – z wyraźną datą zwrotną dla urzędów już 1 stycznia 2026 r.

