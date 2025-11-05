Operacje wstrzymane, kolejki rosną. Szpitale liczą straty, NFZ łata budżet

W wielu placówkach medycznych narastają ograniczenia dotyczące planowych świadczeń. Z informacji zebranych przez PAP wynika, że część szpitali przesuwa terminy operacji oraz wstrzymuje włączanie nowych pacjentów do programów lekowych. Jednocześnie podkreśla się, że zabiegi pilne i ratujące życie odbywają się bez zakłóceń. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski potwierdził napływ sygnałów o podmiotach, które przestają przyjmować nowych chorych. PAP zwróciła się o szczegóły do szpitali z różnych regionów.

Brak pieniędzy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wskazał na 75,5 mln zł nieuregulowanych przez NFZ zobowiązań za pierwsze dziewięć miesięcy roku. Rzeczniczka Alina Pospischil poinformowała o ograniczeniu planowych zabiegów i wstrzymaniu ich realizacji popołudniami. Jednocześnie tzw. „ostre” procedury są wykonywane bez zmian. Placówka zmniejszyła także liczbę zapisów w trybie RDTL, a opóźnienia w rozliczeniach obniżają płynność finansową szpitala, powodując zwłokę w płatnościach wobec dostawców leków, materiałów i usług.

Z problemem nadwykonań zmaga się Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Dyrektor Grzegorz Materna przekazał, że przyjęcia na planowe świadczenia zostały ograniczone, a terminy zabiegów przesuwane o około cztery miesiące. Endoprotezoplastyki biodra i kolana wyznaczane są obecnie nawet na kwiecień 2027 r., przy czym dotyczy to przypadków niewymagających natychmiastowego działania. Wartość niezapłaconych nadwykonań od stycznia do września przekroczyła 9,6 mln zł, a wykonanie ryczałtu PSZ o 1,7 mln zł przewyższyło kontrakt. Na 2025 r. nie ma możliwości włączania nowych pacjentów do programów lekowych. Podobne ograniczenia we włączaniu chorych zgłosił Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dyrektor ds. medycznych Jarosław Szyszka wskazał, że cięcia finansowe ograniczają liczbę wszczepianych endoprotez. Kolejka sięga około pięciu lat, a mimo możliwości zwiększenia liczby operacji do tysiąca rocznie, brak jest gwarancji zapłaty. Z kolei prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcin Misiewicz podkreślił, że szpital utrzymuje opiekę – m.in. domowe leczenie żywieniowe – jednak brak refundacji nadwykonań (m.in. w ZOL-u) generuje zadłużenie.

Przesunięte terminy

W Zielonej Górze nie planuje się zamykania oddziałów, ale przesuwa się terminy planowe. Rzeczniczka Sylwia Malcher-Nowak zwróciła uwagę na zaległości w płatnościach NFZ za programy lekowe, głównie onkologiczne, co wymusza korzystanie z kredytu obrotowego. W Poznaniu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia przesunął część planowych zabiegów, tłumacząc to koniecznością dostosowania do limitów i priorytetem dla trybu pilnego. Inne placówki – m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku czy Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu – deklarują realizację planowych procedur zgodnie z harmonogramem, przy bieżącej analizie sytuacji.

Władze samorządowe na Dolnym Śląsku przypomniały, że problem nadwykonań jest stały. Za II i III kwartał wypłacono ponad 320 mln zł, a przesunięcia terminów na 2026 r. mogą wynikać z większej liczby przypadków pilnych. NFZ zapewnia, że na bieżąco reguluje świadczenia wynikające z umów i gwarantuje realizację procedur ratujących życie. Fundusz informował o dodatkowych 3,5 mld zł na świadczenia, co zmniejsza tegoroczną lukę do ok. 10,5 mld zł; łączna dotacja w 2025 r. to 31 mld zł, a wkrótce ma trafić kolejny 1 mld zł z obligacji. W październiku źródła w NFZ wskazywały, że w tym roku brakuje ok. 14 mld zł na rozliczenia, a według szacunków MZ luka w 2026 r. może sięgnąć 23 mld zł.

