Dobre wieści dla kredytobiorców. Tak banki walczą o klientów

Na rynku bankowym zaszły zmiany, które mogą być korzystne dla klientów. Z najnowszej ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że banki zaczynają bardziej konkurować ze sobą, szczególnie w obszarze kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

Obniżki marż

Większość instytucji zadeklarowała obniżki marż przy kredytach hipotecznych, a także przy pożyczkach konsumpcyjnych. W przypadku tych drugich zmniejszane są również koszty pozaodsetkowe, a klienci mogą liczyć na wyższe dostępne kwoty kredytu.

Za główny powód tych zmian banki wskazują rosnącą presję konkurencyjną. W segmencie kredytów mieszkaniowych to jedyna przyczyna wskazywana w badaniu NBP, natomiast w przypadku kredytów konsumpcyjnych – najważniejsza.

Spadek stóp procentowych przyczynił się do obniżenia rentowności pojedynczych kredytów, co zmusiło banki do walki o większą liczbę klientów. Dążą w ten sposób do utrzymania ogólnego poziomu zysków mimo niższej marży jednostkowej.

Wzrost popytu

Ankieta pokazuje również wzrost zainteresowania kredytami, szczególnie mieszkaniowymi. Banki spodziewają się, że popyt ten będzie się utrzymywał, a nawet wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Rośnie też zainteresowanie kredytami dla firm, co również wiązane jest z łagodzeniem polityki kredytowej.

Z danych NBP wynika, że już po pierwszej obniżce stóp procentowych zyski banków znacząco się obniżyły. W czerwcu 2025 roku sektor bankowy osiągnął zysk na poziomie 2,5 miliarda złotych, podczas gdy wcześniej regularnie notował ponad 4 miliardy miesięcznie.

Obecna sytuacja na rynku pokazuje, że po raz pierwszy od wielu lat banki aktywnie walczą o klientów, dostosowując ofertę i warunki kredytowe do rosnącej konkurencji. Może to oznaczać początek korzystniejszych warunków finansowania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

